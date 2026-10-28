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Цветы могут не пережить зиму: 10 важных дел в саду, которые нужно успеть осенью

Обрезка многолетников, посадка луковичных, защита от морозов и уход за почвой помогут сохранить цветы и подготовить сад к новому сезону

28 октября 2026, 09:03
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Сергій Кречмаровський

Осенний уход за цветником помогает многолетникам пережить зиму и пышно зацвести в следующем году. До морозов важно не только убрать сухие стебли, но и защитить корни, подготовить луковицы и позаботиться о почве.

Цветы могут не пережить зиму: 10 важных дел в саду, которые нужно успеть осенью

Важные осенние работы в цветнике, которые нельзя пропустить перед наступлением морозов. Фото: Pixabay / emkanicepic

  • Удалите больные растения. Многолетники с признаками грибковых заболеваний нужно срезать после цветения почти до уровня земли. Пораженные остатки не оставляйте на клумбе.

  • Подкормите почву органикой. В полутенистых цветниках распределите компост из коры. Он обогатит почву гумусом и поможет защитить корни от морозов.

  • Разделите многолетники. Осенью можно омолодить зимостойкие растения, разделив кусты на части и пересадив их на новые места.

  • Подготовьте георгины к зиме. Эти цветы чувствительны к морозам. Когда холод начнет проникать в почву, срежьте стебли, выкопайте клубни и храните их в ящиках с сухой смесью песка и гумуса.

  • Посадите луковичные. Тюльпаны, нарциссы и другие весенние цветы высаживайте группами, чтобы весной получить яркие композиции.

  • Защитите нежные многолетники. Прикройте корни слоем сухих листьев, закрепив их ветками. Это поможет уберечь растения от морозов и избыточной зимней влаги.

  • Обрежьте отдельные многолетники. Некоторые недолговечные виды лучше обрезать в начале осени, чтобы они сформировали почки для зимовки.

  • Уберите листья с вечнозеленых растений. Гейхеры, баданы и другие многолетники с декоративной листвой нуждаются в доступе к свету. Опавшие листья можно оставить между кустами в качестве укрытия.

  • Очистите цветники с декоративными травами. В конце осени уберите опавшие листья и растительные остатки, которые скапливаются между камнями.

  • Удалите сорняки. Вырывайте нежелательные растения вручную, не повреждая корни многолетников.

Своевременный уход поможет цветнику пережить холодный сезон и встретить весну подготовленным к новому цветению.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как использовать опавшие листья с пользой для сада



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Источник: https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/ziergaerten/blumenbeete-im-herbst-die-wichtigsten-tipps-26026
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