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Хотите большой урожай клубники в следующем году? Сделайте эти 3 вещи до морозов

Старые листья, правильное мульчирование и защита от морозов помогут клубнике пережить зиму и подготовиться к новому сезону.

1 ноября 2026, 09:01
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Сергій Кречмаровський

После завершения плодоношения клубника нуждается в подготовке к холодам. Садоводы советуют выполнить три вида работ.

Хотите большой урожай клубники в следующем году? Сделайте эти 3 вещи до морозов

Спелая клубника - напоминание о будущем урожае. Фото: Pixabay / suju-foto

Очистите грядку от старых листьев

Перед зимовкой удалите старые листья, цветоносы и лишние усы. Они забирают силы у материнского растения, а отмершие части могут стать местом зимовки возбудителей болезней, в частности серой гнили.

Обрезайте кусты осторожно, чтобы к ним лучше проникали воздух и свет. Важно не повредить центральную часть — сердечко клубники: после слишком глубокой обрезки растению будет сложно восстановиться.

Замульчируйте почву вокруг кустов

Укройте землю вокруг клубники слоем зрелого компоста. Мульча смягчает перепады температур, защищает от холода и избыточной влаги. Это особенно важно на тяжелых, влажных почвах. Под ней грунт остается рыхлым и обогащается органикой, что помогает растениям восстановиться после зимы.

Если используете солому, весной ее нужно вовремя убрать: она отражает солнечные лучи и мешает земле прогреваться. При продолжительных сильных морозах или бесснежной погоде дополнительно накройте кусты еловыми ветками. Когда потеплеет, защиту снимите.

Защитите клубнику в горшках

Растения в горшках, балконных ящиках и кашпо очистите от старых листьев и лишних побегов. Почву можно прикрыть соломой, но не укутывайте кусты слишком плотно: им необходим воздух. Не используйте полиэтиленовую пленку.

Переставьте горшки в защищенное от ветра и дождя место, под навес. Чтобы уберечь корни от холода снизу, поставьте емкости на деревянную доску или плиту из пенополистирола. Несколько горшков можно сгруппировать, а промежутки заполнить сухими листьями.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, как превратить опавшие листья в пользу для сада



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Источник: https://www.mein-schoener-garten.de/news/erdbeeren-ueberwintern-3-profi-tipps-84582
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