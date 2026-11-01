logo_ukra

BTC/USD

77925

ETH/USD

2269.41

USD/UAH

45.35

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Агро 2026 Хочете великий урожай полуниці наступного року? Зробіть ці 3 речі до морозів
commentss НОВИНИ Всі новини

Хочете великий урожай полуниці наступного року? Зробіть ці 3 речі до морозів

Старе листя, правильне мульчування та захист від морозів допоможуть полуниці пережити зиму й підготуватися до нового сезону.

1 листопада 2026, 09:01
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Після завершення плодоношення полуниця потребує підготовки до холодів. Садівники радять виконати три роботи.

Хочете великий урожай полуниці наступного року? Зробіть ці 3 речі до морозів

Стигла полуниця - нагадування про майбутній урожай. Фото: Pixabay / suju-foto

Очистьте грядку від старого листя

Перед зимівлею видаліть старе листя, квітконоси та зайві вуса. Вони забирають сили в материнської рослини, а відмерлі частини можуть стати місцем зимівлі збудників хвороб, зокрема сірої гнилі.

Обрізайте кущі обережно, щоб до них краще проникали повітря та світло. Важливо не пошкодити центральну частину — сердечко полуниці: після надто глибокого зрізу рослині буде складно відновитися.

Замульчуйте ґрунт навколо кущів

Укрийте землю навколо полуниці шаром зрілого компосту. Мульча пом'якшує перепади температур, стримує холод і надлишкову вологу. Це особливо важливо на важких, вологих ґрунтах. Під нею ґрунт залишається пухким і збагачується органікою, що допомагає рослинам відновитися після зими.

Якщо використовуєте солому, навесні її потрібно вчасно прибрати: вона відбиває сонячне проміння й заважає землі прогріватися. За тривалих сильних морозів або безсніжної погоди додатково накрийте кущі ялиновим гіллям. Коли потеплішає, захист зніміть.

Захистіть полуницю в горщиках

Рослини в горщиках, балконних ящиках і кашпо очистьте від старого листя та зайвих пагонів. Ґрунт можна прикрити соломою, але не загортайте кущі щільно: їм потрібне повітря. Не використовуйте поліетиленову плівку.

Переставте горщики в захищене від вітру й дощу місце, під навіс. Щоб уберегти коріння від холоду знизу, поставте ємності на дерев'яну дошку або плиту з пінополістиролу. Кілька горщиків можна згрупувати, а проміжки заповнити сухим листям.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, як перетворити опале листя на користь для саду



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.mein-schoener-garten.de/news/erdbeeren-ueberwintern-3-profi-tipps-84582
Теги:

Новини

Всі новини