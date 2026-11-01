Хочете великий урожай полуниці наступного року? Зробіть ці 3 речі до морозів

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Сергій Кречмаровський
Після завершення плодоношення полуниця потребує підготовки до холодів. Садівники радять виконати три роботи.
Стигла полуниця - нагадування про майбутній урожай. Фото: Pixabay / suju-foto
Перед зимівлею видаліть старе листя, квітконоси та зайві вуса. Вони забирають сили в материнської рослини, а відмерлі частини можуть стати місцем зимівлі збудників хвороб, зокрема сірої гнилі.
Обрізайте кущі обережно, щоб до них краще проникали повітря та світло. Важливо не пошкодити центральну частину — сердечко полуниці: після надто глибокого зрізу рослині буде складно відновитися.
Укрийте землю навколо полуниці шаром зрілого компосту. Мульча пом'якшує перепади температур, стримує холод і надлишкову вологу. Це особливо важливо на важких, вологих ґрунтах. Під нею ґрунт залишається пухким і збагачується органікою, що допомагає рослинам відновитися після зими.
Якщо використовуєте солому, навесні її потрібно вчасно прибрати: вона відбиває сонячне проміння й заважає землі прогріватися. За тривалих сильних морозів або безсніжної погоди додатково накрийте кущі ялиновим гіллям. Коли потеплішає, захист зніміть.
Рослини в горщиках, балконних ящиках і кашпо очистьте від старого листя та зайвих пагонів. Ґрунт можна прикрити соломою, але не загортайте кущі щільно: їм потрібне повітря. Не використовуйте поліетиленову плівку.
Переставте горщики в захищене від вітру й дощу місце, під навіс. Щоб уберегти коріння від холоду знизу, поставте ємності на дерев'яну дошку або плиту з пінополістиролу. Кілька горщиків можна згрупувати, а проміжки заповнити сухим листям.
Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, як перетворити опале листя на користь для саду