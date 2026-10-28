Квіти можуть не пережити зиму: 10 важливих справ у саду, які потрібно встигнути восени

Осінній догляд за квітником допомагає багаторічникам пережити зиму та пишно зацвісти наступного року. До морозів важливо не лише прибрати сухі стебла, а й захистити коріння, підготувати цибулини та подбати про ґрунт.

Важливі осінні роботи у квітнику, які не можна пропустити перед настанням морозів. Фото: Pixabay / emkanicepic

Видаліть хворі рослини. Багаторічники з ознаками грибкових захворювань потрібно зрізати після цвітіння майже до рівня землі. Уражені рештки не залишайте на клумбі.

Підживіть ґрунт органікою. У напівзатінених квітниках розкладіть компост із кори. Він збагатить ґрунт гумусом і допоможе захистити коріння від морозів.

Поділіть багаторічники. Восени можна омолодити зимостійкі рослини, розділивши кущі на частини та пересадивши їх на нові місця.

Підготуйте жоржини до зими. Ці квіти чутливі до морозів. Коли холод почне проникати в ґрунт, зріжте стебла, викопайте бульби та зберігайте їх у ящиках із сухою сумішшю піску й гумусу.

Посадіть цибулинні. Тюльпани, нарциси та інші весняні квіти висаджуйте групами, щоб навесні отримати яскраві композиції.

Захистіть ніжні багаторічники. Прикрийте коріння шаром сухого листя, закріпивши його гілками. Це допоможе вберегти рослини від морозів і надмірної зимової вологи.

Обріжте окремі багаторічники. Деякі недовговічні види краще обрізати на початку осені, щоб вони сформували бруньки для зимівлі.

Приберіть листя з вічнозелених рослин. Гейхери, бадани та інші багаторічники з декоративним листям потребують доступу до світла. Опале листя можна залишити між кущами як укриття.

Очистіть квітники з декоративними травами. Наприкінці осені приберіть опале листя та рослинні рештки, які накопичуються між камінням.

Видаліть бур'яни. Виривайте небажані рослини вручну, не пошкоджуючи коріння багаторічників.

Своєчасний догляд допоможе квітнику пережити холодний сезон і зустріти весну підготовленим до нового цвітіння.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як перетворити опале листя на користь для саду