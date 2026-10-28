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Квіти можуть не пережити зиму: 10 важливих справ у саду, які потрібно встигнути восени

Обрізування багаторічників, садіння цибулин, захист від морозів і догляд за ґрунтом допоможуть зберегти квіти та підготувати сад до нового сезону.

28 жовтня 2026, 09:03
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Сергій Кречмаровський

Осінній догляд за квітником допомагає багаторічникам пережити зиму та пишно зацвісти наступного року. До морозів важливо не лише прибрати сухі стебла, а й захистити коріння, підготувати цибулини та подбати про ґрунт.

Квіти можуть не пережити зиму: 10 важливих справ у саду, які потрібно встигнути восени

Важливі осінні роботи у квітнику, які не можна пропустити перед настанням морозів. Фото: Pixabay / emkanicepic

  • Видаліть хворі рослини. Багаторічники з ознаками грибкових захворювань потрібно зрізати після цвітіння майже до рівня землі. Уражені рештки не залишайте на клумбі.

  • Підживіть ґрунт органікою. У напівзатінених квітниках розкладіть компост із кори. Він збагатить ґрунт гумусом і допоможе захистити коріння від морозів.

  • Поділіть багаторічники. Восени можна омолодити зимостійкі рослини, розділивши кущі на частини та пересадивши їх на нові місця.

  • Підготуйте жоржини до зими. Ці квіти чутливі до морозів. Коли холод почне проникати в ґрунт, зріжте стебла, викопайте бульби та зберігайте їх у ящиках із сухою сумішшю піску й гумусу.

  • Посадіть цибулинні. Тюльпани, нарциси та інші весняні квіти висаджуйте групами, щоб навесні отримати яскраві композиції.

  • Захистіть ніжні багаторічники. Прикрийте коріння шаром сухого листя, закріпивши його гілками. Це допоможе вберегти рослини від морозів і надмірної зимової вологи.

  • Обріжте окремі багаторічники. Деякі недовговічні види краще обрізати на початку осені, щоб вони сформували бруньки для зимівлі.

  • Приберіть листя з вічнозелених рослин. Гейхери, бадани та інші багаторічники з декоративним листям потребують доступу до світла. Опале листя можна залишити між кущами як укриття.

  • Очистіть квітники з декоративними травами. Наприкінці осені приберіть опале листя та рослинні рештки, які накопичуються між камінням.

  • Видаліть бур'яни. Виривайте небажані рослини вручну, не пошкоджуючи коріння багаторічників.

Своєчасний догляд допоможе квітнику пережити холодний сезон і зустріти весну підготовленим до нового цвітіння.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як перетворити опале листя на користь для саду



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Джерело: https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/ziergaerten/blumenbeete-im-herbst-die-wichtigsten-tipps-26026
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