Экспорт вырос: сколько зерна продала Украина за год

За период маркетингового года вырос экспорт зерна. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.



Названы объемы проданного за границу зерна, фото из открытых источников

Известно, что по состоянию на 20 декабря было экспортировано 29 373 тысячи тонн зерновых культур. В прошлом маркетинговом году экспорт составил на 5 276 тысяч тонн меньше. Украина продала в этом году 15 402 тысячи тонн пшеницы, 5 100 тысяч тонн ячменя, 86,7 тысячи тонн ржи и 8 553 тысячи тонн кукурузы. А вот муки на экспорт отправлено меньше, чем в прошлом году – 57,8 тысячи тонн.



Как известно, в 2021 году в Украине собран рекордный урожай ранних зерновых, всего 46 млн тонн. Пшеницы на 26% больше собрали фермеры в 2021 году. Рекордный урожай этой культуры составляет – 33 млн тонн.



В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и участниками зернового рынка в 2021/2022 установлено предельное количество пшеницы, которую можно продать за рубеж.

По словам Тараса Высоцкого, первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины, этот документ закрепил нормы, способствующие обеспечению продовольственной безопасности. Документ предусматривает постоянный мониторинг рынка зерновых.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты рассказали, почему селянам лучше стать ФЛП и кто будет платить больше налогов после подписания нового закона № 5600. Этот документ предусматривает введение новых налогов для тех, кто будет торговать сельскохозяйственной продукцией и арендовать земельные участки.

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