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Экспорт вырос: сколько зерна продала Украина за год

В Минагрополитики назвали объемы экспортируемого зерна и муки

сегодня, 14:00
Автор:

Козлова Альбіна
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За период маркетингового года вырос экспорт зерна. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

Экспорт вырос: сколько зерна продала Украина за год

Названы объемы проданного за границу зерна, фото из открытых источников

Известно, что по состоянию на 20 декабря было экспортировано 29 373 тысячи тонн зерновых культур. В прошлом маркетинговом году экспорт составил на 5 276 тысяч тонн меньше. Украина продала в этом году 15 402 тысячи тонн пшеницы, 5 100 тысяч тонн ячменя, 86,7 тысячи тонн ржи и 8 553 тысячи тонн кукурузы. А вот муки на экспорт отправлено меньше, чем в прошлом году – 57,8 тысячи тонн.

Как известно, в 2021 году в Украине собран рекордный урожай ранних зерновых, всего 46 млн тонн. Пшеницы на 26% больше собрали фермеры в 2021 году. Рекордный урожай этой культуры составляет – 33 млн тонн.

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и участниками зернового рынка в 2021/2022 установлено предельное количество пшеницы, которую можно продать за рубеж.

По словам Тараса Высоцкого, первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины, этот документ закрепил нормы, способствующие обеспечению продовольственной безопасности. Документ предусматривает постоянный мониторинг рынка зерновых.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты рассказали, почему селянам лучше стать ФЛП и кто будет платить больше налогов после подписания нового закона № 5600. Этот документ предусматривает введение новых налогов для тех, кто будет торговать сельскохозяйственной продукцией и арендовать земельные участки.

На портале "Дія" открыли раздел для аграриев и владельцев земли. Там можно найти ответы на основные вопросы рынка земли и продажи наделов, паев.


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Источник: https://minagro.gov.ua/ua/news/z-pochatku-20212022-mr-ukrayina-eksportuvala-blizko-294-mln-tonn-zerna
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