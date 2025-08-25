Колебания цена на экспорт основных аграгных культур Украины

Определим колебания цен на зерновые и масличные культуры, экспортируемые из Украины. Стоимость пшеницы (Франция, FOB) в начале июня 2025г. составила 228 USD/т, согласно данным International Grains Council. Во второй половине июня увеличилась до 236 USD/т. Цифра уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на $ 8 , а по сравнению с 2024г. – на $ 5.

Фото: из открытых источников

Цена на пшеницу (Украина, 2-й класс, CPT) по состоянию на начало июня составила 204 USD/т (центральные области) и 228 USD/т (порты). Цифра во второй половине июня уменьшилась до 192 USD/т на центр. обл. (на $ 18 меньше, чем в предыдущем месяце, и на $ 3 5 больше, чем в 2024г.), для портов – 209 USD/т (на $ 13 меньше, чем в предыдущем месяце, и на $ 1 8 больше, чем в 2024г.).

Цена пшеницы в июне, 2025г.

"Согласно данным операторов рынка, по состоянию на начало июня текущего года цена на кукурузу (США, FOB) составляла 203 USD/т, а во второй половине июня – 200 USD/т. Вторая цифра меньше на $ 12, чем в предыдущем месяце, и на $ 2 – чем в прошлом году ", – сообщил аналитик рынка зерновых Кореницын Александр.

Стоимость кукурузы (Украина, CPT) в начале июня 2025г. составила 210 USD/т для центральных областей и 219 USD/т для портов. Данные во второй половине июня для центра. обл. уменьшились до 203 USD/т (на $ 5 меньше, чем в предыдущем месяце, и на $66 больше, чем в 2024 г.) и до 216 USD/т для портов (на $ 12 меньше, чем в предыдущем месяце, и на $47 больше – в предыдущем году).

Цена кукурузы в июне, 2025г.

По словам Кореницына Александра Сергеевича, стоимость ячменя (Франция, FOB) в начале июня составила 224 USD/т, тогда как во второй половине июня цифра несколько уменьшилась – до 222 USD/т. Это на $ 11 меньше, чем в предыдущем месяце, и на $8 больше, чем в 2024г.

Тем временем цена ячменя в начале июня (Украина, CPT) для центр. обл. составила 197 USD/т и для портов – 189 USD/т. Цифра во второй половине июня составляла 167 USD/т на центр. обл. (на $ 32 меньше в течение месяца и на $40 больше в течение года) и 182 USD/т для портов (на $ 15 меньше месяца и на $28 больше года).

Цена ячменя в июне, 2025г.

Согласно информации agrochart.com, в начале июня 2025г. стоимость семян подсолнечника в ЕС (Rotterdam, FOB) составила 673 USD/т, во второй половине июня – 650 USD/т. Это на $ 23 меньше, чем в предыдущем месяце, и на $162 больше, чем в 2024г.

"Цена семян подсолнечника (Украина, CPT) в начале июня составляла для центральных областей 526 USD/т, для портов – 496 USD/т. Цифра по состоянию на вторую половину июня для центральных областей составила 517 USD/т (на $ 16 меньше в течение месяца и на $105 больше в течение года) и для портов – 513 USD/т (больше на $ 3 в месяц и на $132 – в год )", – отметил аналитик Александр Кореницын.

Цена семян подсолнечника в июне, 2025г.





Стоимость подсолнечного масла (Украина, FOB) в начале июня составила 1099 USD/т, а во второй половине июня увеличилась до 1103 USD/т (на $ 3 меньше месяца).

Цена подсолнечного масла в июне, 2025г.

Цена на сою (Бразилия, FOB) по состоянию на начало июня 2025г. составила 408 USD/т, тогда как во второй половине июня она выросла до 430 USD/т. Это на $ 24 больше предыдущего месяца и на $15 меньше, чем за 2024г.

Цена на сою (Украина, CPT) в начале июня была для центра. обл. 356 USD/т и для портов – 381 USD/т. Во второй половине июня стоимость (центр. обл.) составила 357 USD/т (без изменений в течение месяца и на $16 меньше года), и 382 USD/т (порты), что на $ 5 больше месяца и на $14 больше года.

Цена сои в июне, 2025г.

Цена на рапс (Франция, FOB) в начале июня 2025г. составила 547 USD/т и во второй половине июня – 566 USD/т. Это больше на $ 15, чем в предыдущем месяце, и на $65, чем в 2024г.