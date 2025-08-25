logo

BTC/USD

111386

ETH/USD

4624.01

USD/UAH

41.43

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Агро 2021 Колебания цена на экспорт основных аграгных культур Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Колебания цена на экспорт основных аграгных культур Украины

В начале июня 2025 г. цена семян подсолнечника в ЕС (Rotterdam, FOB) составляла 673 USD/т, снизившись на $23 по сравнению с началом месяца, но возрастая на $162 по сравнению с 2024 годом.

25 августа 2025, 12:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Определим колебания цен на зерновые и масличные культуры, экспортируемые из Украины. Стоимость пшеницы (Франция, FOB) в начале июня 2025г. составила 228 USD/т, согласно данным International Grains Council. Во второй половине июня увеличилась до 236 USD/т. Цифра уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на $ 8 , а по сравнению с 2024г. – на $ 5.

Колебания цена на экспорт основных аграгных культур Украины

Фото: из открытых источников

Цена на пшеницу (Украина, 2-й класс, CPT) по состоянию на начало июня составила 204 USD/т (центральные области) и 228 USD/т (порты). Цифра во второй половине июня уменьшилась до 192 USD/т на центр. обл. (на $ 18 меньше, чем в предыдущем месяце, и на $ 3 5 больше, чем в 2024г.), для портов – 209 USD/т (на $ 13 меньше, чем в предыдущем месяце, и на $ 1 8 больше, чем в 2024г.).

Цена пшеницы в июне, 2025г.

Колебания цена на экспорт основных аграгных культур Украины - фото 2

"Согласно данным операторов рынка, по состоянию на начало июня текущего года цена на кукурузу (США, FOB) составляла 203 USD/т, а во второй половине июня – 200 USD/т. Вторая цифра меньше на $ 12, чем в предыдущем месяце, и на $ 2 – чем в прошлом году ", – сообщил аналитик рынка зерновых Кореницын Александр.

Стоимость кукурузы (Украина, CPT) в начале июня 2025г. составила 210 USD/т для центральных областей и 219 USD/т для портов. Данные во второй половине июня для центра. обл. уменьшились до 203 USD/т (на $ 5 меньше, чем в предыдущем месяце, и на $66 больше, чем в 2024 г.) и до 216 USD/т для портов (на $ 12 меньше, чем в предыдущем месяце, и на $47 больше – в предыдущем году).

Цена кукурузы в июне, 2025г.

Колебания цена на экспорт основных аграгных культур Украины - фото 3

По словам Кореницына Александра Сергеевича, стоимость ячменя (Франция, FOB) в начале июня составила 224 USD/т, тогда как во второй половине июня цифра несколько уменьшилась – до 222 USD/т. Это на $ 11 меньше, чем в предыдущем месяце, и на $8 больше, чем в 2024г.

Тем временем цена ячменя в начале июня (Украина, CPT) для центр. обл. составила 197 USD/т и для портов – 189 USD/т. Цифра во второй половине июня составляла 167 USD/т на центр. обл. (на $ 32 меньше в течение месяца и на $40 больше в течение года) и 182 USD/т для портов (на $ 15 меньше месяца и на $28 больше года).

Цена ячменя в июне, 2025г.

Колебания цена на экспорт основных аграгных культур Украины - фото 4

Согласно информации agrochart.com, в начале июня 2025г. стоимость семян подсолнечника в ЕС (Rotterdam, FOB) составила 673 USD/т, во второй половине июня – 650 USD/т. Это на $ 23 меньше, чем в предыдущем месяце, и на $162 больше, чем в 2024г.

"Цена семян подсолнечника (Украина, CPT) в начале июня составляла для центральных областей 526 USD/т, для портов – 496 USD/т. Цифра по состоянию на вторую половину июня для центральных областей составила 517 USD/т (на $ 16 меньше в течение месяца и на $105 больше в течение года) и для портов – 513 USD/т (больше на $ 3 в месяц и на $132 – в год )", – отметил аналитик Александр Кореницын.

Цена семян подсолнечника в июне, 2025г.

Колебания цена на экспорт основных аграгных культур Украины - фото 5


Стоимость подсолнечного масла (Украина, FOB) в начале июня составила 1099 USD/т, а во второй половине июня увеличилась до 1103 USD/т (на $ 3 меньше месяца).

Цена подсолнечного масла в июне, 2025г.

Колебания цена на экспорт основных аграгных культур Украины - фото 6

Цена на сою (Бразилия, FOB) по состоянию на начало июня 2025г. составила 408 USD/т, тогда как во второй половине июня она выросла до 430 USD/т. Это на $ 24 больше предыдущего месяца и на $15 меньше, чем за 2024г.

Цена на сою (Украина, CPT) в начале июня была для центра. обл. 356 USD/т и для портов – 381 USD/т. Во второй половине июня стоимость (центр. обл.) составила 357 USD/т (без изменений в течение месяца и на $16 меньше года), и 382 USD/т (порты), что на $ 5 больше месяца и на $14 больше года.

Цена сои в июне, 2025г.

Колебания цена на экспорт основных аграгных культур Украины - фото 7

Цена на рапс (Франция, FOB) в начале июня 2025г. составила 547 USD/т и во второй половине июня – 566 USD/т. Это больше на $ 15, чем в предыдущем месяце, и на $65, чем в 2024г.

Колебания цена на экспорт основных аграгных культур Украины - фото 8



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости