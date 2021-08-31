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Главная Новости Агро 2021 В Полтавской области молодая фермерша вырастила гигантский арбуз
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В Полтавской области молодая фермерша вырастила гигантский арбуз

Огромную ягоду фермерша подарила брату на свадьбу

сегодня, 16:55
Автор:

Лилия Боровая

В Полтавской области молодая фермерша вырастила гигантский арбуз

В Полтавской области вырастили огромный арбуз. Фото: сайт Kolo.news

Под Полтавой молодая фермерша Мария Троцко вырастила очень большой арбуз. Об этом сообщает местное издание "Kolo.news Новости Полтавы".

Вес ягоды впечатляет — 32 килограмма и 200 граммов. Такой арбуз девушка, которая занимается 8 лет агробизнесом, вырастила за 85 дней. Мария Троцко отмечает, что плод полностью экологичен, ведь об использовании стимуляторов роста или иной химии в ее хозяйстве не может идти и речи.

Девушка не скрывает, что это специальный сорт бахчевых, который имеет крупные плоды, но его названия не говорит. В семье Троцко выращивание бахчевых является семейным бизнесом. Так, дедушка Марии занимался этим делом более 40 лет.

Мария Троцко изначально видела, что арбуз будет очень большим, поэтому процесс его роста на грядке фотографировала и снимала на видео. Теперь молодая фермерша надеется, что ягодный гигант поможет ей стать победительницей специальных аграрных конкурсов.

В Полтавской области молодая фермерша вырастила гигантский арбуз - фото 2


Интересно и то, что такой арбуз мог вырасти не только как дар за кропотливый труд фермерши, но и как дань семейной традиции.

По словам Марии Троцко, в семье на день рождения ее брата всегда срывали самый большой арбуз, а этот 32-килограммовый гигант девушка сорвала в канун свадьбы брата.

Именно гостям, присутствовавшим за свадебным столом, удалось не только налюбоваться, но и попробовать на вкус сладкого полтавского великана.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Херсонской области на фестивале "Украинский арбуз — сладкое чудо" фермеры показали присутствующим арбуз весом 37,7 килограмма. А в 2018 году в области вырос арбуз-рекордсмен весом 119 килограммов.


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Источник: https://kolo.news/category/suspilstvo/28104
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