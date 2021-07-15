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Почему все украинские органические продукты были юридически незаконными

До 14 июля все органические продукты в Украине были юридически незаконными

сегодня, 14:04
Автор:

Андрей Ройко

Вчера, 14 июля, Верховная Рада 317 голосами "за" проголосовала в первом чтении за законопроект "О внесении изменений в раздел X I" "Переходные положения" Закона Украины "Об основных принципах и требования к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции".  

Почему все украинские органические продукты были юридически незаконными

В Украине фактически не существует юридической сертификации органических продуктов, фото из открытых источников

Как пояснил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко законопроект и само голосование по нему было вызвано юридическим казусом, когда законотворчество и фактические реалии сделали всю органическую продукции в Украине (даже сертифицированную в ЕС и мире) — незаконной.

"Еще 2 года назад в Украине был проголосован Закон, касающийся основных требований к органическому производству и функционирование его новой системы сертификации. Однако из-за изменений в системе правительства, в том числе ликвидации Минагрополитики, привели к тому, что необходимые подзаконные акты не были своевременно приняты, поэтому Закон не смог заработать. и субъекты рынка органической продукции оказались в ситуации, когда они не могут из-за отсутствия всего пакета нормативно-правовых документов осуществлять производство, импорт и последующую реализацию органической продукции в Украине", — разъяснил ситуацию Роман Лещенко.

Министр пояснил, что производители потребительских продуктов из-за отсутствия аккредитованных согласно законодательству органов сертификации и соответственно функционирующих государственных реестров в Украине не могут выполнить нормы закона, которые требуют наличия действующего сертификата. Поскольку в настоящее время в нашей стране отсутствуют органы сертификации, которые могут сертифицировать производство и оборот такой продукции. Поэтому производители, которые указывают на своих товарах маркировки "органическая продукция", фактически нарушают действующее украинское законодательство. Если же производителей лишить права выпускать "органическую продукцию", то это могло привести к сокращению предложений соответствующих кормов и пищевых продуктов, принести экономические издержки субъектам хозяйствования и уменьшить поступления в Госбюджет, — уверены в Минагрополитике

Поэтому законопроект, который депутаты приняли вчера, должен не допустить остановки в торговле "органикой" в Украине, устранить препятствия для получения производителями господдержки, — пояснил Роман Лещенко.

Положения законопроекта предусматривают временно, до 1 января 2024, позволить производителям, имеющим действующий сертификат, выданный органом иностранного сертификации, реализовывать сельхозпродукцию как органическую (в том числе используя обозначения "органик", "органический продукт", "органический", "экологический", "биодинамический", "биологический"). Также временно до 1 января 2022 года, признать субъектов хозяйствования, которые обладают действующим сертификатом, выданным органом иностранного сертификации, производителями органической сельскохозяйственной продукции для целей Закона Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины". И, соответственно, согласно нормам закона, аграрии, которые выпускают "органические продукты" смогут принять участие в программе господдержки органического производства в этом году.

Недавно, в Минагрополитики также объяснили почему в Украине дорожает мясо.


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Источник: https://minagro.gov.ua/ua/news/torgivlyu-organiki-v-ukrayini-ne-bude-zupineno-roman-leshchenko
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