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Российские оккупанты похитили у украинских аграриев 400 тысяч тонн зерна

Ранее на временно оккупированных территориях было около 1,3 миллиона тонн зерна.

3 мая 2022, 19:49
Автор:

Нарожный Дмитрий
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С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину оккупанты вывезли из четырех временно оккупированных регионов Украины 400 тысяч тонн зерновых культур.

Российские оккупанты похитили у украинских аграриев 400 тысяч тонн зерна

Ранее на временно оккупированных территориях было около 1,3 миллиона тонн зерна. Фото: Pexels

Об этом сегодня, 3 мая, в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, это треть от хранившихся на этих территориях объемов зерна.

Высоцкий отметил, что это может лишить продовольствия украинцев в этих районах и создает для них угрозу голода.

Ранее, как подчеркнул замминистра, на временно оккупированных территориях было около 1,3 миллиона тонн зерна.

"Это не какие-то стратегические запасы, а то, что нужно для обеспечения ежедневной продовольственной безопасности, то есть питание для живущих там украинцев, а также посева яровых культур. И мы подтверждаем факты отбора зерна в каждой из оккупированных областей: Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской", – рассказал Высоцкий.

Заместитель министра также сообщил, из каждого указанного региона российские оккупанты вывезли примерно по 100 тысяч тонн зерна.

"Такое поведение настораживает. А ведь аналогичная ситуация может быть и с новым урожаем. В результате может возникнуть физическая нехватка продовольствия для питания украинцев на этих территориях, а это угроза голода", – резюмировал Высоцкий.

Ранее Минагрополитики сообщили, что Винницкая, Волынская, Кировоградская, Ровенская, Хмельницкая и Черкасская области полностью завершили сев яровых культур ранней группы.

По информации Госстата, посев озимых культур на зерно под урожай 2022 года проведено на площади 7,6 миллионов гектаров, что на 0,3 миллионов гектаров меньше показателя 2021 года.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0nXu3fhANUk
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