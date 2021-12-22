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Украинские аграрии завершают уборку урожая рекордом

Аграрии собрали более 84 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур

сегодня, 00:42
Автор:

Ольга Чародий
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Украина завершает уборку урожая зерновых, зернобобовых и масличных культур в 106 млн тонн. Год оказался рекордным не без учета благоприятных почвенно-климатических условий. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко на своей странице в Facebook.

Украинские аграрии завершают уборку урожая рекордом

Урожай - фото из открытых источникоков

"30-й год независимости Украины получил еще одно историческое событие: беспрецедентный объем урожая. Аграрии собрали более 84 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур и 22,6 млн. тонн – масличных. Это абсолютный максимум за всю историю нашего государства!", — заметил Роман Лещенко. 

Министр также напомнил, что фактические данные превысили оптимистический прогноз в 100 млн. тонн зерна.

Напомним, в результате недостатка элеваторов и низкого качества части из имеющихся, потери урожая составляют от 15 до 30% в год, утверждают аналитики компании Pro Consulting. Анализ рынка зернохранилищ в Украине свидетельствует о наличии в стране около 800 сертифицированных элеваторов, общая емкость которых позволяет хранить примерно 33,8 млн тонн зерна, что почти вдвое меньше урожая, что собирается ежегодно. Кто должен контролировать эти процессы, строить и модернизировать элеваторы? Чем может обернуться такая ситуация для экономики? И как решить проблему? 

На эти вопросы порталу "Комментарии" ответил Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР).  "В этом году из-за меньших объемов урожая проблем с его хранением и логистикой у аграриев не было. Однако сама проблема нехватки зернохранилищ действительно актуальна, и в урожайные годы она проявляется на полную. Конечно, аграрии нуждаются в большем количестве элеваторов, однако, нужно понимать, строить их долго и затратно.



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Источник: https://www.facebook.com/RM.Leshchenko/
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