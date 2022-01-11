В 2021 году мировые цены на зерновые выросли до максимума за 10 лет

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, позволяющее отслеживать колебания мировых цен на основные продовольственные товары, составляет 125,7 пункта по итогам 2021 года. Это на 28,1% больше по сравнению с показателем 2020 года. Об этом сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). По итогам 2021 г. цена на зерновые достигла максимального уровня с 2012 года и на 27,2% превысила показатель 2020 года. В частности, цены на кукурузу выросли на 44,1%, на пшеницу – на 31,3%. При этом стоимость риса снизилась на 4%.

Продукты питания (фото из открытых источников)

В то же время отмечается, что в декабре 2021 цены на основные пищевые продукты уменьшились. В декабре на фоне вялого международного спроса снизилась цена на масло. Однако за 2021 год средняя стоимость продукта увеличилась на 65,8% по сравнению с 2020 годом. Также в конце 2021 года подешевел сахар. Стоимость мяса в декабре практически не изменилась, в то же время по итогам года цена была выше на 12,7% по сравнению с 2020 годом. Стоимость сливочного масла и молока в декабре повысилась на сокращение объемов производства. В целом по итогам 2021 года среднее значение индекса цен на молочную продукцию оказалось на 16,9% выше уровня 2020 года.

Напомним, по словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко, цена гектара земли в стране колеблется в среднем пределах 33 тысяч гривен. "Если мы делаем средневзвешенную стоимость одного гектара земли для ведения товарного сельскохозяйственного производства, тогда речь идет о 32 тысячах 857 гривнах. А если говорим о средневзвешенной стоимости для ведения личного крестьянского хозяйства, речь идет о 33 тысячах гривен", — сообщил глава Минагро.

Министр также добавил, что разделение стоимости земли было сделано, чтобы лучше понимать ценообразование на земельные участки сельхозназначения. Ведь если взять общее количество земельных транзакций, то средняя стоимость выше 40 тысяч гривен, одна здесь учитывается стоимость гектара в Киевской области (более 240 тысяч). Вероятно, эта земля не будет использоваться покупателем для потребностей сельского хозяйства.

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