Как украинцы относятся к "Садам победы" и планируют ли садить огороды

Инициатива для улучшения продовольственной ситуации "Сады победы" запущена в Украине для популяризации огородничества и садоводства. Согласно исследованиям Социологической группы Рейтинг, об этой инициативе знают более 50% украинцев. Из опрошенных ответили, что впервые слышат об этом только 45%. Положительно воспринимают такую инициативу 82% респондентов и только 2% откликаются негативно.

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По региональному распределению больше всего осведомленных в западных и центральных регионах – это 67% и 56% соответственно. Несколько меньший показатель в восточных и южных областях 48% и 46%. Ничего не слышали о "Садах победы" на западе 33% опрошенных, в центре – 45%, на востоке – 53% на юге 54%. В селах и городах соотношение знающих и незнающих почти одинаковое, чуть меньше об этом знают в областных центрах 41-42% и 52% в крупных городах соответственно. По возрастной категории больше всего огородничеством интересуются люди после 50 лет(61%), меньше — молодежь и средний возраст – 51%.

По результатам опроса, 56% украинцев, имеющих огород, планируют сажать овощи, 9% опрошенных планируют сажать огородные культуры на участках у родственников. 8% не планируют садить на земле, 26% не имеют земли и не будут ее возделывать. В возрастных категориях между теми, кто не имеет собственного надела и тех, кто не будет сажать овощи, разница не значительна. Не владеют землей 29% молодежи, 23% лиц среднего возраста и 25% лиц старше 50 лет. Не планируют возделывать землю 7, 10 и 9% соответственно.





По региональному распределению меньше тех, кто планирует сажать огород в восточных областях, где продолжаются боевые действия — 41%, на юге, где часть земель под оккупацией — 57%. В центре будут обрабатывать земельные участки 72%, на западе – 76% респондентов. Больше всего работающих на земле в селах — 83%, и только 50% в крупных городах.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%. Сроки проведения: 26 апреля 2022 г. Выборочная совокупность: 1000 респондентов.

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