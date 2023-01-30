Как удержать аграрный фронт и помочь аграриям во время войны: что самое важное

Аграрный фронт Украины: какие ожидания от февраля? Какие законы или постановления следует принять или хотя бы не отменять? Где следует надавить дипломатически? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Аграрии. Фото: из открытых источников

Для поддержки украинских аграриев необходим ряд шагов

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко напоминает, что Украина за 30 лет независимости стала ключевым игроком на мировом рынке продовольствия.

"Мы вошли в десятку стран, которые обеспечивают не только внутренний рынок, но и глобальный, поставляя продовольствия в различные государства, спасая от голода миллионы человек. К сожалению, из-за российской агрессии мы существенно утратили свой глобальный агро-статус. Экспорт соответствующей продукции сократился за год почти вдвое, мы потеряли огромные объемы средств. Фермеры, которые заняты в выращивании продукции, серьезно пострадали", – отмечает эксперт.

По его словам, несмотря на это, общий экспорт украинского продовольствия составил в прошлом году 51,3% общего экспорта. В январе эта цифра может вырасти до 60%.

"Но потери – огромны. Прямые составляют около 7 млрд, опосредованные — около 35 млрд. Мы посеяли озимых меньше на 41%, яровых на 22%. Более 40% полей оставлены пустыми. И непонятно, будем ли мы их засевать весной. Ситуация непрогнозируема. Почти 5 млн га земель заминированы. Практически каждый день фермеры подрываются, в том числе с летальным исходом", – рассказал Леонид Козаченко.

По его словам, чтобы поддержать украинских аграриев, необходим ряд шагов.

1. Введение действенного государственного страхования для изготовителей и реализаторов продовольствия. Это воодушевить фермеров, не даст им опустить руки, позволит рисковать — и сеять (как ранние культуры, так и озимые). Получить механизм компенсации.

2. Войной были уничтожены поля, элеваторы, склады, сельхозтехника. Многое, что было приобретено фермерами за банковские средства. За кредиты, которые они, по понятным причинам, погашать сейчас не могут. В итоге банки блокируют счета фермеров, не выдают новые кредиты. Следует создать государственный банк, который заберет все тяжелые кредиты, не погашенные аграриями из-за потерь активов.

3. Необходимо активизировать усилия по выстраиванию логистических платформ для пересечения границ Украины со странами ЕС. Важно поломать коррупционные схемы, действующие при пересечении границы. Больше привлекать для этого тех же представителей ООН. Создавать так называемые "зеленые коридоры" не только на море (как тот же Черноморский, который надо существенно расширять), но и на суше.

4. Следует подумать о закупке Госрезервом или Аграрным фондом необходимого зерна, что сможет стабилизировать цены на внутреннем рынке (в тех же магазинах), а также уменьшить потери фермеров из-за резкого колебания цен.

5. Надо открыть реестры (земельный, налогоплательщиков), закрытием которых созданы коррупционные схемы при возмещении НДС.

"Это – первоочередные шаги, – уверяет Леонид Козаченко. – И, конечно, следует сохранить кредитование 5-7-9. Верим в лучшее, боремся за Победу!".

Ключевой вопрос – каким образом дать финансирование аграриям на проведение весенне-полевых работ

Президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Алекс Лисситса считает, что, несмотря на крайне сложное прогнозирование во время войны, есть три ключевых вопроса для украинского агросектора, которые требуют пристального внимания.

"Во-первых, у украинских аграриев нет ликвидности. Огромные проблемы с доходностью, которая была до начала полномасштабной войны. В большинстве своем аграрии, в лучшем случае, выходят "в ноль". Соответственно, планировать посевную кампанию-2023 чрезвычайно сложно. Мы не знаем, сколько украинских фермеров смогут посеяться, сколько – нет", – поясняет эксперт.

По его словам, ключевой вопрос – каким образом дать финансирование аграриям на проведение весенне-полевых работ. Речь, акцентирует президент УКАБ, о десятках млрд грн, которых на сегодня нет.

"Второй важнейший момент – сберечь режим беспошлинного ввоза на территорию ЕС продуктов и услуг, связанных с украинским сельским хозяйством, – отмечает Алекс Лисситса. – Третий – сохранение "зернового коридора" (соглашение действует до середины марта)".

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