Агро 2025 Будем сеять коноплю: 100 га промышленной конопли приносят до 12 млн грн прибыли
Будем сеять коноплю: 100 га промышленной конопли приносят до 12 млн грн прибыли

Расходы сравнимы с кукурузой, а чистый доход в несколько раз больше – от семян до масла и тресты.

21 декабря 2025, 06:59
Автор:
avatar

Проніна Анна

Выращивание промышленной конопли становится чрезвычайно выгодным для украинских аграриев. Об этом сообщает SuperAgronom. Расходы на технику и удобрения в сравнении с кукурузой – около $900-1000 на гектар. При площади 100 га это дает около 2,9 млн грн инвестиций.

Выращивание промышленной конопли приносит аграриям высокую прибыль и устойчивый доход.

Однако прибыль от реализации урожая гораздо выше. Так, при средней урожайности семян 1,1 т/га и цене 52 тыс. грн/т, общий доход составляет около 5,72 млн. грн. Чистая прибыль – примерно 2,82 млн. грн.

Цена на тресту конопли также остается высокой – $100–120/т. Современные сорта могут давать 2–3 т/га тресты, а некоторые селекционные – до 9 т/га. В результате готовый продукт из 100 га может принести до 12 млн грн, учитывая масло (30 кг из 100 кг сырья по минимальной цене 400 грн/кг).

После продажи масла у производителя остается жмых для белковых кормов и 4 т/га соломы, которую тоже можно выгодно реализовать. Такой подход делает коноплю одной из самых прибыльных культур для аграриев, даже по сравнению с традиционной кукурузой.

Сейчас в Украине уже начинают выращивать эту культуру – в Житомирской, Ровенской, Сумской, Черниговской, Черкасской.

Напомним, портал "Комментарии" ранее писал , что в Европейском Союзе резко обострилась ситуация вокруг импорта украинского сахара. Ведущие отраслевые объединения ЕС требуют немедленно приостановить поставки сахара-сырца из Украины, заявляя о "критическом состоянии" европейского рынка.

Между тем, сообщают "Комментарии", на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики депутаты подняли вопрос несправедливых условий экспорта украинского сахара. Речь идет о действующем механизме, согласно которому прямое право на экспорт фактически имеют только сахарные заводы, тогда как агропроизводители — непосредственные выращиватели сахарной свеклы лишены такой возможности. Правительственные ограничения создают дисбаланс на рынке и неравные условия для участников отрасли. Именно аграрии несут основные расходы по выращиванию сырья и часто инвестируют в конечный продукт, но не могут напрямую выходить на внешние рынки. Следовательно, в Парламенте собираются предоставить производителям сахарной свеклы прямой или упрощенный доступ к экспорту, в частности через механизм квот, может иметь ряд стратегических преимуществ.



