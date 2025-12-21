Будем сеять коноплю: 100 га промышленной конопли приносят до 12 млн грн прибыли

Выращивание промышленной конопли становится чрезвычайно выгодным для украинских аграриев. Об этом сообщает SuperAgronom. Расходы на технику и удобрения в сравнении с кукурузой – около $900-1000 на гектар. При площади 100 га это дает около 2,9 млн грн инвестиций.

Выращивание промышленной конопли приносит аграриям высокую прибыль и устойчивый доход.

Однако прибыль от реализации урожая гораздо выше. Так, при средней урожайности семян 1,1 т/га и цене 52 тыс. грн/т, общий доход составляет около 5,72 млн. грн. Чистая прибыль – примерно 2,82 млн. грн.

Цена на тресту конопли также остается высокой – $100–120/т. Современные сорта могут давать 2–3 т/га тресты, а некоторые селекционные – до 9 т/га. В результате готовый продукт из 100 га может принести до 12 млн грн, учитывая масло (30 кг из 100 кг сырья по минимальной цене 400 грн/кг).

После продажи масла у производителя остается жмых для белковых кормов и 4 т/га соломы, которую тоже можно выгодно реализовать. Такой подход делает коноплю одной из самых прибыльных культур для аграриев, даже по сравнению с традиционной кукурузой.

Сейчас в Украине уже начинают выращивать эту культуру – в Житомирской, Ровенской, Сумской, Черниговской, Черкасской.

