Что делается в аграрной сфере Украины: сколько удалось засеять зерном

На третий год войны, несмотря на российские обстрелы, заминирование и оккупацию некоторых территорий, аграрии Украины работают над тем, чтобы больше земли было засеяно зерновыми культурами, а также над обеспечением продовольственной безопасности страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Комитета по вопросам аграрной и земельной политики .

Посевная кампания-2025

Так, по информации Минагрополитики, на 20 марта 2025 года аграрии 19 областей Украины засеяли 250,4 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур.

Наибольшая площадь посевов приходится на ячмень – 133,5 тыс. га. Яровой пшеницы уже засеяно 36,7 тыс. га, гороха – 57 тыс. га, овса – 16,9 тыс. га.

Регионы-лидеры по темпу сева:

Николаевская область: 43 тыс. га (пшеница – 1,5 тыс. га, ячмень – 22,5 тыс. га, горох – 18,7 тыс. га, овес – 0,3 тыс. га).

Тернопольская область: 31,3 тыс. га (пшеница – 6,4 тыс. га, ячмень – 21,3 тыс. га, горох – 2,1 тыс. га, овес – 1,5 тыс. га).

Кировоградская область: 25,9 тыс. га (пшеница – 0,9 тыс. га, ячмень – 14,5 тыс. га, горох – 10,5 тыс. га).

Винницкая область: 24,1 тыс. га (пшеница – 5,6 тыс. га, ячмень – 12,3 тыс. га, горох – 5,3 тыс. га, овес – 0,9 тыс. га).

Ровенская область: 15,2 тыс. га (пшеница – 0,5 тыс. га, ячмень – 10,7 тыс. га, горох – 0,7 тыс. га, овес – 3,3 тыс. га).

Также на отчетную дату началась посевная технических культур – аграрии Киевщины приступили к севу подсолнечника. По информации Киевской ОВА, в этом году в области планируется увеличить площади под технические культуры до 422,3 тыс. га, что на 6,9 тыс. га больше, чем в прошлом.

Отмечается, что в 2025 году запланировано засеять более 5,7 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, что соответствует уровню 2024 года. Главной особенностью нового сезона станет увеличение площадей под яровую пшеницу на 28%, до 222,8 тыс. га. Такие изменения в структуре посевов отвечают стабильному спросу пшеницы со стороны перерабатывающих предприятий и экспортеров.

Напомним, портал "Комментарии" писал , хватит ли посевов для нужд жителей областей.