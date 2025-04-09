Экспорт агропродукции значительно увеличился: что успешно продает Украина

В марте 2025 года Украина экспортировала 5,4 млн тонн аграрной продукции на сумму 2,1 млрд долл. В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины объяснили, что в целом от экспорта Украина получила 3,6 млрд долл., поэтому доля агропродукции составляет 58%. Ключевые позиции экспорта – кукуруза и подсолнечное масло.

Экспорт агропродукции. Иллюстративное фото

В министерстве назвали ТОП-5 категорий экспорта:

кукуруза — 514 млн долл. на 2,4 млн т,

подсолнечное масло – 503 млн долл. на 441 тыс. т,

пшеница — 254 млн долл. на 1,1 млн т,

соевые бобы – 150 млн долл. на 370 тыс. т,

мясо птицы — 95 млн долл. на 41 тыс. т.

В министерстве пояснили, что по сравнению с мартом 2024 года зафиксирован рост стоимости экспорта на 87 млн долл. (+4%). Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль подчеркнул, что аграрный сектор остается опорой украинской экономики, обеспечивая более половины валютных поступлений страны в условиях войны.

Средние экспортные цены на основные товары в марте 2025 года в расчете на тонну, по данным министерства, составили:

кукуруза – 215 долл.,

подсолнечное масло – 1 141 долл.,

пшеница – 225 долл.,

соевые бобы – 407 долл.,

мясо птицы – 2300 дол.

Также, как рассказали в министерстве, по сравнению с мартом 2024 года растет экспорт отдельных видов продукции переработки, в частности:

хлебобулочные изделия – на 24% (до 29,5 млн долл., +7,7 млн долл.),

сливочное масло — на 254% (до 9,87 млн долл., +7,3 млн долл.),

сыры — на 32% (до 5,3 млн долл., +1,4 млн долл.).

Основными торговыми партнерами в марте стали Турция (270,8 млн долл. США), Италия (171,1 млн долл. США), Испания (170,4 млн долл. США), Египет (162,4 млн долл. США) и Нидерланды (121,6 млн долл. США). В общей сложности 36 стран импортировали украинскую агропродукцию в объемах более 10 млн дол. США.

Напомним, портал "Комментарии" писал о топовом украинском продукте, который ценят на мировом рынке.



