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Эти простые советы точно помогут удвоить урожай: как восстановить почву перед посадкой

Не секрет, что подготовка почвы – это ключевой этап в подготовке сада или огорода к новому вегетационному сезону.

сегодня, 16:00
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Клименко Елена

Опытные садоводы знают, что перед тем как высаживать первые растения, нужно выполнить несколько важных работ на участке. Одной из главных задач является обновление почвы для обеспечения его большего плодородия, пишет 24 Канал.

Эти простые советы точно помогут удвоить урожай: как восстановить почву перед посадкой

Фото: из открытых источников

Весной, после зимы, почва требует восстановления, и важно не откладывать этот процесс, поскольку подготовка почвы – это ключевой этап в подготовке сада или огорода к новому вегетационному сезону.

Как восстановить почву на вашем участке?

Если вы замечаете, что с каждым годом урожай уменьшается, это может быть признаком того, что почва стала менее продуктивной. Это сигнал к тому, что почва нуждается в обновлении, и лучше всего это делать путем добавления различных питательных веществ.

Вот несколько способов, которые могут помочь:

· Компост: даже для плодородной почвы внесение компоста придаст полезные микроэлементы, улучшит структуру почвы и будет способствовать развитию микроорганизмов, что важно для роста растений.

· Омолаживание уплотненной почвы: если почва стала тяжелой после длительного использования, ее нужно "омолодить". Перед перекапыванием грунт следует хорошо полить и разрыхлить поверхность, а затем внести перегной или торф для улучшения его структуры.

· Мульчирование: мульча позволяет сохранять влагу в почве, сдерживает рост сорняков и обогащает землю питательными веществами во время разложения.

· Добавление слоя почвы: иногда для восстановления плодородия следует добавить свежий слой почвы, что улучшит условия для роста растений.

·  Азомит: это добавка, содержащая большое количество минералов и микроэлементов, что улучшает урожайность и общее состояние почвы.

· Органические отходы: добавление овощных и кухонных отходов или подстриженную траву поможет обогатить почву органикой, повысить плодородие и улучшить структуру земли.

Многие садоводы также ориентируются на лунный календарь при выборе лучших дней для работы в огороде, чтобы обеспечить максимальный успех в своем хозяйстве.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что сезон высадки овощей в открытую почву уже не за горами, поэтому самое время выбрать лучшие сорта огурцов, которые обеспечат обильный и вкусный урожай.



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Источник: https://porady.24tv.ua/yak-onoviti-osvizhiti-runt-gorodi-navesni_n2782237
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