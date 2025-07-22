Нардепы уже не скрывают проблемы: прогнозируют сложные времена

В Верховной Раде указывают на проблемы, которые могут возникнуть у аграриев. Причиной тому указывают принятие законопроекта по экспортной пошлине на сою и рапс.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что под хорошими лозунгами реформ власти убивают малый и средний аграрный бизнес. Политик отметил, что, на первый взгляд, в принятом документе все правильно и логично. Однако есть большое но.

По его словам, малый и средний бизнес не имеют сегодня необходимого для переработки: мощностей, льготных кредитов, поддержки государства. Ведь, как отметил Разумков, средства, предусмотренные на разминирование земель, перебросили на "тысячу от Зеленского".

"А урожай уже скоро, и с ним нужно что-то делать. Они вынуждены будут идти продавать то, что вырастили, крупному производителю за копейки, а тот уже переработает, продаст и получит большую прибыль. Таким образом, за год-полтора малые и средние аграрии просто не выживут! В лучшем случае – будут существовать только как сырьевые доноры для крупных корпораций”, — рассказал о проблеме народный депутат.

Политик убежден, что без малых и средних фермеров не будет не только продукции, но и социальной и экономической стабильности, потому что именно они – основа украинской деревни. По его словам, именно они содержат общины, ремонтируют школы, амбулатории, помогают военным.

Политик убежден, что ситуацию нужно менять. По его словам, нужно предложить бизнесу вместе строить переработку.

"Государство должно поддержать тех, кто готов развивать украинское производство: дать четкие правила, льготные условия, гарантии и время на адаптацию. Но вместо партнерства – опять давление и невыносимые условия!", — подчеркнул нардеп.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде прокомментировали уровень инфляции и реальные расходы украинцев.



