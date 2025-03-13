Посадите эти сорта огурцов: рекордный урожай будет гарантирован

Сезон высадки овощей в открытый грунт уже не за горами, поэтому самое время выбрать лучшие сорта огурцов, которые обеспечат обильный и вкусный урожай. Как отмечают эксперт, разнообразие гибридов и видов может сбить с толку даже опытных огородников, поэтому они определили несколько самых популярных вариантов и даже составили некий ТОП-рейтинг сортов огурцов, точно порадующих своим урожаем.

Урожай огурцов

Итак, специалисты советуют обратить внимание на сорт "Нежинский дар". Это среднеспелый сорт с превосходным вкусом и высокой урожайностью. Огурцы будут хрустящими, сочными и ароматными, что делает их идеальными для консервации.

Кроме того, не стоит упускать из виду сорт "Аккорд" – ранний сорт, не требующий сложного ухода. Один куст способен дать до 5 кг плодов, а первая всхода появляется уже на 45-й день после посадки. Этот сорт идеален для тех, кто не имеет большого опыта в посадке.

А вот "Деликатесный" – выносливый сорт, хорошо переносит понижение температуры. Плоды имеют цилиндрическую форму и отлично подходят для зимних заготовок. Еще один интересный сорт – "Бабушкин внук" – самоопыляющийся сорт, не требующий насекомых для опыления. Дает длительный и обильный урожай, а плоды отличаются хрустящей текстурой и выразительным ароматом.

Кроме того, специалисты советуют обратить внимание и на сорт "Артист" – ранний гибридный сорт, отличающийся стабильной урожайностью и стойкостью к болезням. Плодоносит с июня по октябрь, а урожай часто превосходит ожидания.

И безусловным фаворитом дачников со стажем является сорт "Амур", ведь он обладает очень высокой урожайностью. Они утверждают, что без подкормки можно собрать более 25 кг огурцов из грядки, а с удобрениями еще больше.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие культуры нужно сажать рядом, чтобы иметь наибольший урожай.



