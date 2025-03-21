Прифронтовые земли: хватит ли посевов для нужд жителей областей

По регионам Украины стартовали весенне-полевые роботы. Из-за полномасштабного вторжения многие земли оказались в оккупации или стали загрязнены минно-взрывными предметами, из-за чего вести аграрные работы там невозможно и представляет серьезную опасность. В прифронтовых регионах таких, как Харьковская, Запорожская, Днепропетровская области всегда посевные площади составляли тысячи гектаров, на сегодняшний день постепенно, площади земли, которая уже обследована и пригодна для работ, постепенно увеличивается.

Стартовала посевная в прифронтовых областях

Так, по данным начальника ДнепрОВА Сергея Лысака, во всех районах Днепропетровщины стартовали весенне-полевые работы. За них взялись, как только позволила погода. А она способствует, ведь даже небольшие заморозки – не помеха.

Влаги у почвы пока хватает. Впрочем, говорят специалисты, надеются и на дожди. Они очень нужны. Ведь прошлый год оказался засушливым, да и зимой снега было мало.

"Сейчас сеют ячмень, пшеницу, горох, овес. Затем перейдут к подсолнечнику, кукурузе. Наконец – к просу и гречихе. В общей сложности в планах охватить более 1 млн га. Завершить – в конце весны или начале лета. Растут в регионе и около 600 тыс га озимых. Благодаря теплому декабрю и январю они в удовлетворительном и хорошем состоянии. Так что аграрии надеются на хороший урожай", – отметил Сергей Лысак.

Более 380 тысяч гектаров пашни возделывают аграрии Запорожского, Васильевского и Пологовского районов. Это менее пятой части угодий, которые обрабатывались до полномасштабного вторжения, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Под урожай 2025 года посеяны озимые на зерно на площади 100,8 тысяч гектаров.

Начат посев ранних зерновых и зернобобовых – ярового ячменя и пшеницы, овса и гороха.

Проводится подготовка почвы для посева поздних культур: на площади более 95,3 тысяч га планируют сеять кукурузу, просо, подсолнечник, сою и т.п.

"Потребность жителей подконтрольной Украине территории Запорожской области в продовольственном зерне для производства хлеба, муки, круп и растительного масла будет обеспечена за счет собственного ресурса", – подчеркнул глава Запорожской области.

Под урожай 2025 хозяйства в Харьковской области, по данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, провели посев озимых культур на зерно на площади 355,6 тысячи га, что на 9,1% больше по сравнению с показателем 2023 года.

На сегодняшний день сельхозпроизводители проводят комплекс агротехнических мероприятий по выполнению весенне-полевых работ. В 2025 году прогнозируемая общая площадь посевов сельскохозяйственных культур в области составит 1,3 млн. га.

"Агропромышленный комплекс Харьковской области продолжает восстанавливаться, работать и постепенно увеличивать объем производства для обеспечения продовольственной безопасности и формирования экспортного потенциала области. Проводим системную коммуникацию с международными партнерами и профильными министерствами, чтобы программы поддержки для аграриев нашего региона работали в полной мере", — сказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Аграрии области в 2024 году провели полевые работы на 70% площадей сельскохозяйственных земель. Хозяйства собрали 2,4 миллиона тонн урожая зерновых и зернобобовых культур, в том числе пшеницы – 1,3 млн. тонн, кукурузы на зерно – 0,8 млн. тонн, подсолнечника – 1,1 млн. тонн. В прошлом году экспорт товаров сельскохозяйственного назначения составил 359,3 миллиона долларов США – это 51,4% от общего объема экспорта из региона.

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