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С начала года агрохозяйства Украины получили почти 9 миллиардов гривен: что известно

1659 агрохозяйств получили почти 9 млрд грн по программе «Доступные кредиты 5-7-9»

сегодня, 15:42
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Недилько Ксения

С начала года 1659 хозяйств, участвующих в государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9", профинансировано на 8,9 млрд гривен. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства аграрной политики и продовольствия Украины .

С начала года агрохозяйства Украины получили почти 9 миллиардов гривен: что известно

Аграрии Украины получили 9 млрд доступных кредитов

С 1 января 2025 кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9" предоставляются сельхозпроизводителям (пролонгируются) при условии, что они зарегистрировались в ГАР.

В частности, по программе "Доступные кредиты 5-7-9" больше всего получили предприятия следующих областей:

Киевская – 892,3 млн. грн. для 138 хозяйств;

Черниговская – 855,4 млн. грн. для 116;

Одесская – 711,9 млн грн для 140;

Кировоградская – 680,5 млн грн для 152;

Винницкая – 630,8 млн грн для 124;

Сумская – 601,5 млн. грн. для 77;

Полтавская – 536,2 млн грн для 90;

Днепропетровская – 432,4 млн. грн. для 82.

Всего с начала года 4438 агропредприятий по разным программам привлекло более 20,3 млрд грн банковских кредитов на развитие.

Напомним, в течение 2024 года 13088 агрохозяйств получили почти 104,5 млрд гривен банковских кредитов на развитие. А по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" – 8750 хозяйств профинансировано на 46,9 млрд гривен.

Справочно

Льготное финансирование агропроизводителей по Программе "Доступные кредиты 5-7-9" в течение 2024-2025 годов возможно благодаря поддержке Всемирного банка в рамках "Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)". Программа упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн. грн. Кредитование предоставляется под 5-9% годовых в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в прифронтовых областях началась посевная кампания.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/z-pochatku-roku-1-659-ahrohospodarstv-otrymaly-maizhe-9-mlrd-hrn-za-prohramoiu-dostupni-kredyty-5-7-9
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