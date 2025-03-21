С начала года агрохозяйства Украины получили почти 9 миллиардов гривен: что известно

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Недилько Ксения
С начала года 1659 хозяйств, участвующих в государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9", профинансировано на 8,9 млрд гривен. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства аграрной политики и продовольствия Украины .
Аграрии Украины получили 9 млрд доступных кредитов
С 1 января 2025 кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9" предоставляются сельхозпроизводителям (пролонгируются) при условии, что они зарегистрировались в ГАР.
В частности, по программе "Доступные кредиты 5-7-9" больше всего получили предприятия следующих областей:
Киевская – 892,3 млн. грн. для 138 хозяйств;
Черниговская – 855,4 млн. грн. для 116;
Одесская – 711,9 млн грн для 140;
Кировоградская – 680,5 млн грн для 152;
Винницкая – 630,8 млн грн для 124;
Сумская – 601,5 млн. грн. для 77;
Полтавская – 536,2 млн грн для 90;
Днепропетровская – 432,4 млн. грн. для 82.
Всего с начала года 4438 агропредприятий по разным программам привлекло более 20,3 млрд грн банковских кредитов на развитие.
Напомним, в течение 2024 года 13088 агрохозяйств получили почти 104,5 млрд гривен банковских кредитов на развитие. А по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" – 8750 хозяйств профинансировано на 46,9 млрд гривен.
Справочно
Льготное финансирование агропроизводителей по Программе "Доступные кредиты 5-7-9" в течение 2024-2025 годов возможно благодаря поддержке Всемирного банка в рамках "Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)". Программа упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн. грн. Кредитование предоставляется под 5-9% годовых в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в прифронтовых областях началась посевная кампания.
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