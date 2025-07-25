logo

BTC/USD

115738

ETH/USD

3629.4

USD/UAH

41.78

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Агро 2025 Статистика неумолима: какая ситуация с агропредприятиями в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Статистика неумолима: какая ситуация с агропредприятиями в Украине

В каких областях зарегистрировали больше всего агропредприятий

25 июля 2025, 19:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине на одну закрытую аграрную компанию приходится 2,5 новых. Об этом свидетельствует аналитика платформы "Опендатабот".

Статистика неумолима: какая ситуация с агропредприятиями в Украине

Агро. Иллюстративное фото

Отмечается, что с 2021 года было зарегистрировано 8644 агрокомпании. Наибольший прирост компаний в 2021 году, тогда открыли 2678 компаний. С началом полномасштабного вторжения РФ количество регистраций снизилось до 1558. А в 2023-м появилось 1697 новых компаний. В 2025 году зарегистрировали 869 новых агропредприятий.

В то же время с 2021 по 2025 годы в Украине закрылось 3416 аграрных предприятий. Больше всего ликвидаций зафиксировано в 2021 году (1070 компаний) и в 2024 году (685). В этом году 536 агрокомпаний решили прекратить свою деятельность, отмечают аналитики.

"Наибольшее количество новых агрокомпаний зафиксировано в Одесской области — 612. Далее следуют Киев (600), Львовская область (597). Меньше всего — в прифронтовых Луганской области (40), Донецкой (101) и Запорожской (147). Впрочем, не очень активно открываются аграрии и 1 областях”, — пишет издание.

Статистика неумолима: какая ситуация с агропредприятиями в Украине - фото 2

Также в Одесской области и закрылось больше всего предприятий — 606. Также много ликвидаций в Днепропетровской (225) и Хмельницкой (201).

Статистика неумолима: какая ситуация с агропредприятиями в Украине - фото 3

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Верховной Раде указывают на проблемы, которые могут возникнуть у аграриев. Причиной тому указывают принятие законопроекта по экспортной пошлине на сою и рапс. Отмечают, что под хорошими лозунгами реформ власти убивают малый и средний аграрный бизнес. Также отмечают, что без малых и средних фермеров не будет не только продукции, но и социальной и экономической стабильности, именно они — основа украинского села.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://opendatabot.ua/analytics/agro-in-war
Теги:

Новости

Все новости