Статистика неумолима: какая ситуация с агропредприятиями в Украине

В Украине на одну закрытую аграрную компанию приходится 2,5 новых. Об этом свидетельствует аналитика платформы "Опендатабот".

Агро. Иллюстративное фото

Отмечается, что с 2021 года было зарегистрировано 8644 агрокомпании. Наибольший прирост компаний в 2021 году, тогда открыли 2678 компаний. С началом полномасштабного вторжения РФ количество регистраций снизилось до 1558. А в 2023-м появилось 1697 новых компаний. В 2025 году зарегистрировали 869 новых агропредприятий.

В то же время с 2021 по 2025 годы в Украине закрылось 3416 аграрных предприятий. Больше всего ликвидаций зафиксировано в 2021 году (1070 компаний) и в 2024 году (685). В этом году 536 агрокомпаний решили прекратить свою деятельность, отмечают аналитики.

"Наибольшее количество новых агрокомпаний зафиксировано в Одесской области — 612. Далее следуют Киев (600), Львовская область (597). Меньше всего — в прифронтовых Луганской области (40), Донецкой (101) и Запорожской (147). Впрочем, не очень активно открываются аграрии и 1 областях”, — пишет издание.

Также в Одесской области и закрылось больше всего предприятий — 606. Также много ликвидаций в Днепропетровской (225) и Хмельницкой (201).

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Верховной Раде указывают на проблемы, которые могут возникнуть у аграриев. Причиной тому указывают принятие законопроекта по экспортной пошлине на сою и рапс. Отмечают, что под хорошими лозунгами реформ власти убивают малый и средний аграрный бизнес. Также отмечают, что без малых и средних фермеров не будет не только продукции, но и социальной и экономической стабильности, именно они — основа украинского села.



