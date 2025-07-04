Украину выбрали на международном уровне: что это даст

Украину избрали в состав Совета Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в ходе 44-й сессии Конференции организации в Риме, Италия, продолжавшейся с 28 июня по 4 июля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию МИД Украины.

Украину избрали в Совет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН

Избрание открывает новые возможности для активного участия Украины в формировании международной повестки дня, направленной на обеспечение устойчивого аграрного развития, адаптацию к изменениям климата, борьбу с голодом, а также преодоление глобальных вызовов, обусловленных полномасштабной агрессией России против Украины.

"Украина остается надежным партнером ФАО, приверженным принципам устойчивого развития, международной солидарности и внедрения инновационных решений для преодоления современных вызовов в сфере сельского хозяйства, продовольствия и трансформации продовольственных систем. Примечательно, что Россия и Беларусь, в последний момент выдвинувшие свои кандидатуры, проиграли выборы в состав Совета ФАО. Государства-члены Организации не поддержали их избрание в этот руководящий орган", – отмечают в МИД.

Там подчеркивают, что это решение свидетельствует о важности сохранения международной изоляции Москвы.

"Агрессору и его приспешникам не место в составе руководящих органов авторитетных международных организаций. Проигрыш России стал закономерным результатом ее сознательного использования продовольствия как оружия, кражи украинского зерна на временно оккупированных территориях, уничтожение сельскохозяйственной инфраструктуры в Украине, систематические обстрелы украинских портов и дестабилизация мировых продовольственных рынков", – добавили в ведомстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал , глава МИД Украины Андрей Сибига назвал историческим днем подписания Соглашение о создании Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины. По его словам, российский диктатор Владимир Путин и его сообщники должны понять, что их ждет правосудие.