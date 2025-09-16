logo

В Украине сокращается производство: каких продуктов будет меньше
НОВОСТИ

В Украине сокращается производство: каких продуктов будет меньше

В 2025 году сократилось производство пищевой продукции: Гончаренко

16 сентября 2025, 13:33
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Аграрии в Украине сталкиваются с множеством проблем. Среди главных – нехватка качественных семян и удобрений, нехватка работников в регионах с высокой мобилизацией, проблемы с финансированием, трудности с логистикой и экспортом продукции.

В Украине сокращается производство: каких продуктов будет меньше

Продукты. Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что объем производства пищевой промышленности снизился на 7,9% в первом полугодии 2025 года по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

По его словам, сократилось производство:

  • масла и животных жиров (- 21,7%)

  • сахара (- 35%)

  • мукомольно-крупяной и крахмальной продукции (- 10,6%).

При этом, как сообщил народный депутат, увеличилось производство:

  • молока (+12,1%)

  • мяса и мясных продуктов (+5,7%)

  • кондитерских изделий (+14,5%).

Напомним, портал "Комментарии" писал, что потребительские цены в августе 2025 года по сравнению с июлем снизились на 0,2%, с августом 2024 года — выросли на 13,2%. В Государственной службе статистики отметили, что базовая инфляция в августе 2025 года по сравнению с июлем составила 0,5%, с августом 2024 года — 11,4%. В целом в августе, по данным Госстата, больше всего подешевели овощи и фрукты — на 12,7% и 10,2% соответственно. На 1,5% и 1,0% снизились цены на рис и сахар.

Однако фиксируется и повышение стоимости – на 2,3–0,3% выросли цены на яйца, мясо и мясопродукты, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, молоко, хлеб, сыры, подсолнечное масло, масло. Больше всего, по данным Госстата, в августе подорожали яйца – на 2,3%.

В разрезе года – август 2025 года к августу 2024 года больше всего подорожали яйца – на 74,3%.




Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/49688
