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Не спешите выбрасывать опавшие листья: вот как превратить их в пользу для сада

Осенняя листва может стать бесплатным ресурсом для сада: она защищает почву зимой, помогает удерживать влагу и превращается в полезный компост

25 октября 2026, 09:01
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Сергій Кречмаровський

Осенью сад наполняется опавшими листьями, которые приходится регулярно убирать. Однако не стоит спешить выбрасывать их в мусорное ведро. При правильном использовании листья помогут улучшить структуру почвы, защитить грядки от зимних перепадов температур и станут природным материалом для мульчирования.

Не спешите выбрасывать опавшие листья: вот как превратить их в пользу для сада

Опавшие листья можно использовать для мульчирования почвы и приготовления компоста в саду. Фото: Pixabay / geralt

Как использовать листья для компоста

Опавшие листья можно добавлять в компост, но важно не складывать их плотной сплошной массой. Они содержат много углерода и сравнительно мало азота, поэтому разлагаются медленно. Чтобы ускорить процесс, смешивайте листья со скошенной травой и измельченными ветками. Так компост будет лучше проветриваться, а органические остатки быстрее перегниют.

Еще один вариант — обустроить отдельную корзину из проволочной сетки для листьев. Примерно через год можно получить частично разложившийся листовой компост, пригодный для улучшения почвы и приготовления собственной почвенной смеси.

Листья как природная мульча

Здоровые опавшие листья можно разложить под кустами, на участках с почвопокровными растениями и вокруг ягодных кустарников. Постепенно они будут перегнивать, образуя гумус. На овощных грядках листья также помогают защитить открытую почву от эрозии и резких перепадов температур зимой.

Особенно полезно такое мульчирование для малины и черники, которые хорошо растут в рыхлой, богатой гумусом почве. В то же время не стоит оставлять толстый слой листьев на газоне: он перекрывает траве доступ к свету, из-за чего на травяном покрове могут появиться желтые пятна.

Когда листья лучше убирать

Дорожки и подъезды нужно очищать от мокрых листьев, поскольку они становятся скользкими и повышают риск падения. На газоне листву также желательно регулярно собирать. Для этого можно использовать грабли или газонокосилку с травосборником: измельченные листья смешиваются со скошенной травой и лучше подходят для компостирования.

Какие листья нельзя использовать в саду

Не используйте для мульчирования и компоста листья с явными признаками болезней: пятнами, налетом или следами грибкового поражения. На них могут сохраняться возбудители инфекций, которые весной способны заразить растения. Такие листья лучше утилизировать отдельно, соблюдая местные правила обращения с садовыми отходами. Не добавляйте их в обычный домашний компост, если не уверены, что он нагревается достаточно для уничтожения возбудителей болезней.

Таким образом, опавшие листья необязательно вывозить с участка. Их можно превратить в мульчу или компост, сократив количество садовых отходов и улучшив состояние почвы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, какое дерево осенью превращает сад в сказку



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Источник: https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/laub-entsorgen-39189
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