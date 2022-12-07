Украина в заложниках у олигархов. Сельское хозяйство

В 2021 году Украина экспортировала аграрную продукцию на 27,8 млрд долларов, что составило 41% общего экспорта. Но это показатели не столько для Украины, сколько официальный результат работы нескольких олигархических кланов, под контролем которых находится значительная часть аграрного сектора. На внутреннем рынке внедрена сетевая модель, при которой правила игры устанавливают крупные финансово-промышленные группы и корпорации. Такая ситуация не очень-то полезно влияет на украинскую экономику и качество жизни граждан.

Кто владеет сельским хозяйством в аграрной стране

Как развивался аграрный сектор в Украине

Тотальные изменения в аграрном секторе Украины начались в 1990 году, когда власти еще УССР решили отказаться от модели колхозов и совхозов. Создали институт частной собственности на землю. К 2002 году в Украине функционировало 43 тыс. фермерских хозяйств, более 9 тыс. хозяйственных обществ, 4 тыс. частных предприятий, 2 тыс. кооперативов и только 570 предприятий государственной формы собственности. Тогда колхозы и совхозы отменили, провозгласили рыночную экономику, а людей базовым знаниям по рыночной экономике не научили. Часть аграрных земель пришла в упадок. Некоторые новые фермеры не смогли наладить работу, потому что советская модель заготовительных баз перестала существовать, а способности наладить новые экономические связи с потребителями (магазинами, заводами, сферой общественного питания) имели не все.

Распределение земель бывших колхозов и совхозов, внедрение новых, условно-рыночных моделей в аграрной сфере сопровождалось теми же процессами, что и передел бывшей государственной промышленной собственности. В основном, влиятельными игроками в сельском хозяйстве, секторе продовольственного экспорта и внутреннем рынке стали те, кто имел отношение к коррумпированным чиновникам, правоохранителям, финансово-промышленным группам.

Но в сельском хозяйстве процессы были не столь разрушительными и роковыми, как в других отраслях. Из-за менталитета и культуры украинской сельской местности все аграрные мощности Украины не удалось поставить под контроль нескольких финансово-промышленных групп. В 90-е и позже в Украине существовали возможности для саморазвития в аграрной сфере. В принципе, хорошо работая на земле, некоторое количество украинцев смогло повысить уровень жизни и стать уверенными представителями среднего класса. Удалось сохранить развитые традиции, когда люди выращивают для себя экологически чистые фрукты и овощи, что оказывает положительное влияние на общий уровень здоровья нации.

Однако в динамике тренды были не слишком оптимистичны. Маркерами того, что условный перевод украинского сельского хозяйства в пространство рыночной экономики был не совсем тем, о чем рассказывали обществу власть и бизнес, являются несколько показательных кризисов.

Это ситуация начала 90-х, когда у "житницы Европы" — Украины был острый дефицит собственных продуктов питания, а рынок заполонили низкокачественные иностранные товары с большим количеством консервантов и вредных для здоровья веществ типа Е-ххх. Ту ситуацию преодолели после того, как в СМИ появилось много публикаций по теме, и люди начали искать натуральные отечественные продукты. Это известный кризис дефицита гречки – во времена Ющенко был период, когда ее почти не было на рынке. Тогда в обладающую большими собственными аграрными мощностями Украину импортировали китайскую гречку, а народ за высокую цену с юмором называл этот продукт "гречневая икра". Это и эпизоды картельных заговоров крупных производителей продуктов, когда создавали искусственный дефицит и реализовали некоторые продукты питания по заоблачным ценам.

Одновременно с этими странными явлениями постоянно звучали скандалы вокруг того, что местные авторитетные кланы реализуют сомнительные схемы для завладения большими площадями земли и становятся латифундистами в самом плохом смысле этого слова. Кое-где новые магнаты пробовали превратить сельское население в крепостных.

"Продукты сельского хозяйства – это примерно 20% ВВП Украины, большая часть урожаев идет на экспорт, поэтому в этой области сформировалась целая плеяда олигархов, – говорит социолог Сергей Штепа. – Полного феодализма у нас не появилось, но есть феодальные пирамидки по областям. На Юге у жителей сельской местности вообще нет прав, возле Киева еще хоть как-то могут за себя постоять. В целом аграрные бизнесмены стали фактически владельцами областей, произошло сращение олигархов и силовиков. Сегодня в Винницкой и Черкасских областях невозможно что-то сказать против "МХП" Косюка, а в Полтавской – против группы "Кернел" и группы "Приват". Появилась новая тенденция: на выборах в местные общины аграрные олигархи финансируют избирательные кампании, к власти приходят люди, защищающие интересы аграрных олигархов, а не общины".

Латифундисты и социальные лифты в Украине

По данным 2021 года в Украине 60 млн га земли, из которых 42,7 млн га – земли сельскохозяйственного назначения. 40% этих площадей составляют бесценные черноземные почвы. По состоянию на 2021 год, 31 млн. га сельскохозяйственных земель находилось в частной собственности, 10 млн. га – в государственной.

Самым богатым аграрным бизнесменом Украины считается Андрей Веревский, которому официально принадлежит 39,9% прав на крупнейший аграрный холдинг страны Kernel , оперирующий 558 тыс. га земли.

Как предприниматель Андрей Веревский начал расти сразу с позиции заместителя гендиректора полтавского филиала государственного монополиста "Хлеб Украины" благодаря отцу, который в 90-х был близок к лидеру Соцпартии тех лет, экс-спикеру Верховной Рады Александру Морозу. Тот оказывал протекцию семье полтавских начинающих агробизнесменов. Произошел скандал из-за захвата завода "Подсолнечник" с использованием админресурса. Чиновники, способствовавшие "молодому магнату" в этой истории впоследствии превратились в влиятельных бюрократов Полтавы. Затем Андрей Веревский несколько созывов был депутатом ВР, странным образом именно его компания в те времена позволяла себе игнорировать государственную политику квот на экспорт аграрной продукции. А также получала те же квоты в условиях, когда другие производители, у которых не было админресурса, квоты не получали. Возможно, именно благодаря содействию топ-чиновников, "Kernel" превратилась в мощную корпорацию, которая имеет не только землю, но и собственные заводы, транспорт, финансовые структуры, логистические ресурсы для экспорта.

Компания "Kernel" зарегистрирована в Люксембурге, а ее владелец Андрей Веревский во всех реестрах указан как житель швейцарского муниципалитета Рю де Шатион, где и проживает уже много лет. Почему-то во времена моды на всяческие батальоны "Монако", ни у кого сейчас не возникает желания включить его в состав какой-то "Женевской территориальной обороны".

Поскольку Люксембург известен, как финансово-офшорный центр, возникает вопрос об уплате налогов в полном объеме с доходов, получаемых компанией, эксплуатирующей украинские земли. Здесь есть признаки колониальной модели: фирма и ее владелец являются резидентами европейской страны, отстроили мощную корпорацию в Украине и используют нашу страну исключительно как источник доходов. Последствия такого отношения к государству можно увидеть в Черноморске Одесской области, где распилили на металлолом станки Ильичевского судоремонтного завода и превратили часть его площадей в зерновой терминал – во времена, когда страна нуждается в восстановлении собственного торгового флота.

Второе место в рейтинге аграрных магнатов занимает Олег Бахматюк, который также начинал с протекции бывших правоохранителей, чиновников и людей, знакомых с криминальным миром. Его компания Ukrlandfarming оперирует 470 тыс. га земли в 22 областях Украины. Путь в сельскохозяйственные олигархи у этого предпринимателя начался с непрозрачных операций с газом в Ивано-Франковской области, финансовых сделок под прикрытием местного депутатского мандата и операций по возврату НДС. Также были в биографии Бахматюка много уголовных производств, укрывательство от правоохранителей в РФ, операции по перепродаже акций облгазов Дмитрию Фирташу.

Аграрный бизнес Бахматюк начал развивать с покупки птичьей фабрики "Авангард". Рывок на лидерские позиции в этой области он совершил во времена Януковича, считается, что не без помощи Юрия "Енакиевского" Иванющенко и Александра Януковича. Новые аграрные бизнес-мощи Бахматюк использовал и для схем по возврату НДС через фиктивный экспорт.

Также некоторые выдвигают претензии к Бахматюку из-за своеобразной корпоративной культуры в его аграрной корпорации и экологических преступлений. Неоднократно были скандалы, что отходы из птичьих фабрик Бахматюка выбрасывают под открытым небом вблизи населенных пунктов, где все это гниет, воняет и создает локальные экологические бедствия. Также не следует забывать многочисленные скандалы вокруг того, что большинство промышленных куриц колют антибиотиками, кормят добавками для набора веса, в результате чего потребитель получает не очень полезный для здоровья продукт. Это касается не только Бахматюка, но и ситуации на рынке фабричного птичьего мяса и яиц в целом.

Вероятно, Олег Бахматюк не нашел общий язык с новой властью, поскольку в 2022 году ожили расследование возможных банковских махинаций. Появляются разговоры, что с целью возмещения нанесенного Украине структурами Бахматюка ущерба может произойти национализация его аграрной империи.

В отличие от Бахматюка, Юрий Косюк, владелец третьей крупнейшей аграрной корпорации Украины "Мироновский хлебопродукт", оперирующей 368 тыс. га, не замечен в конфликтах с Офисом президента. Но это тоже очень заметный аграрный магнат. Его успех связывают с сотрудничеством с многолетним министром сельского хозяйства Украины Юрием Мельником и умением одновременно находить общий язык с условными политическими противниками типа Виктора Януковича, Юлии Тимошенко и Виктора Ющенко. "Золотое время" для Косюка было в 2014 году, когда его назначили руководить силовым блоком в администрацию новоизбранного президента Петра Порошенко. Во время недолгого, но плодотворного пребывания на госслужбе корпорация Коюска получила рекордное возмещение НДС. То есть, деятели типа Косюка и Бахматюка путем нехитрых операций получают средства налогоплательщиков из госбюджета. Кстати, компания Косюка, как и у его коллеги по отрасли Веревского, зарегистрирована в оффшоре – на Кипре.

Деятельность Косюка является еще одним косвенным доказательством версии того, что Порошенко, Турчинов и их партнеры сдали Крым и Донбасс россиянам по тайным договоренностям. На 2014 год корпорация Косюка владела крупными аграрными активами в Крыму – это "Крымская фруктовая компания" и "Дружба народов новая". Эти предприятия были перерегистрированы в юридически никудышное "российское правовое поле Крыма", платили налоги в "бюджет Крыма" в то время, когда россияне убивали украинских солдат в Донбассе. Затем Косюк продал крымские активы российской фирме "Мираторг", которую связывают с бывшим министром сельского хозяйства РФ Ткачевым и экс-премьером РФ Медведевым. Проданное Косюком кафирам предприятие "Дружба народов" стало базовым поставщиком продуктов питания Росгвардии. Есть точка зрения, что все это произошло из- за якобы дружеских отношений между близким к Путину олигархом Романом Абрамовичем и близким к тому времени к Порошенко Юрием Косюком.

А еще говорят, что Косюк имеет рычаги давления на торговую сферу, на конкурентов, пренебрегает экологическим законодательством, получает от государства дотации на развитие с помощью админресурса — 35% всех государственных дотаций, что нарушает интересы других предпринимателей агропромышленного комплекса. Корпорация Косюка контролирует 38% всего производства куриного мяса в Украине.

В первой двадцатке рейтинга украинских аграрных магнатов есть американская компания NCH "Агропросперис", компания с иностранными инвестициями "Астарта-Киев", государственная корпорация из Саудовской Аравии Continental farming group, холдинг "Эпицентр-Агро" семьи Герег, агрохолдинг HarvEst. Есть среди земельных магнатов и семья экс-президента – 10-ю строчку в рейтинге занимает "Укрпроминвест агро", главным бенефицаром которого указан Порошенко Алексей Петрович. Еще с одним бывшим топ-политиком и банкиром Сергеем Тигипко связана компания ТАС Агро. 14 строчку в рейтинге имеет компания "Нибулон" семьи Вадатурских, ее основатель погиб в результате российских обстрелов летом 2022 года, хотя версий его смерти несколько.

Следовательно, разрекламированный "зерновой коридор" – это не столько достижение Украины и украинцев, сколько использование админресурса аграрными магнатами, которые пытаются минимизировать собственные потери и увеличить прибыль во время войны. По официальным данным за 8 месяцев 2022 года доля аграрной и пищевой продукции в общем экспорте Украины выросла с 36% в 2021 году до 46% в 2022 году. Уже экспортировано аграрной продукции на 10,581 млрд долларов. Учитывая иностранную и оффшорную регистрацию крупнейших украинских аграрных корпораций, есть подозрение, что государство получает из "коридора" не очень много. Также из-за этого не удивляет инсайдерская информация, что через "зерновой коридор" в Украину тайно везут китайский ширпотреб – каким-то образом весь Киев осенью 2022 года оказался завален низкокачественными китайскими куртками по 5000 гривен.

"Что касается "зернового коридора", то там олигархи в доле с властью, – говорит политолог Виталий Бала. – Большая часть доходов от продажи зерна идет в оффшоры, а не государству. Более того, агропромышленные олигархи еще просят и получают дотации/компенсации от власти. По схеме, как происходило возмещение Косюку во времена Порошенко".

Суммарно 20 самых крупных аграрных корпораций и олигархов контролируют 3 млн 441 тыс га украинских сельскохозяйственных земель – то есть более 10% всех аграрных земель частной формы собственности страны. У большинства владельцев крупных сельскохозяйственных корпораций Украины есть связи во власти, правоохранительных структурах, с российскими политиками и силовиками, вероятно, с влиятельными представителями криминального мира. На украинских плодородных землях внедрена та же рентная модель, как и в большинстве других отраслей экономики. Есть такое же двойное толкование законодательства для обычных украинцев и для элит, есть такое же множество различных непрозрачных схем, которые кормят топ-чиновников и топ-силовиков.

Продукция сельского хозяйства – это стратегический продукт. Но в отличие от российских нефти и газа – это возобновляемый источник. Более того, доллар нельзя выпить или съесть, а без украинских зерна и злаков в 2022 году в некоторых странах начался голод. В здоровой модели фермеры должны превратиться в средний класс, развиваться, влиять на общий рост уровня жизни украинцев. А власти должны способствовать усилению позиций украинских производителей на мировых рынках и поддерживать правила игры, которые были бы на пользу отрасли и ее работникам. Например, в Швейцарии другое отношение к фермерам, это состоятельные люди, которые производят качественный продукт, хорошо зарабатывают, могут позволить нанять вертолет, чтобы транспортировать коров на горные пастбища.

В Украине, наоборот, в сельской местности практически отсутствуют социальные лифты. Распространение влияния крупных игроков лишает большинство крестьян возможности работать на себя и развиваться. Это привело к тому, что в большие города Украины постоянно мигрируют жители сельской местности, находят там типичную работу в крупных структурах, получают не очень большую типичную зарплату, не развиваются, и в большинстве случаев не находят и в крупных городах социальных лифтов.

Земельный рынок и перспективы аграрного сектора

Сомнительно выглядит и принятие Верховной Радой закона о рынке земли. Тем более, это произошло в начале так называемого карантина, в результате которого имели место зачистка малого и среднего бизнеса, падение уровня жизни украинцев – то есть были созданы условия, которыми значительно уменьшили количество тех, кто имел ресурсы для приобретения земли. Тем самым создали лучшие условия латифундистам для последующей скупки земель.

Вообще в Украине с момента, когда гражданам разрешили получать землю, фактически существовал рынок земли. Люди владели домами и участками. Продавали их. Передавали по наследству. Это оформлялось как аренда на 49 лет, но сути не меняло – украинцы владели землей и осуществляли с ней операции. Условное отсутствие рынка земли не мешало иностранным инвесторам участвовать в работе украинских аграрных предприятий. По всей Украине происходило уничтожение исторических зданий, парков и заповедников под многоэтажную застройку – девелоперы с помощью чиновников получали документы на такую деятельность, несмотря на то, что это закон запрещал. То есть экономическая активность с землей была очень высокой. Учитывая это, версии, что закон о рынке земли принят для перераспределения украинских богатств не в пользу украинцев не выглядит конспирологией.

"Действительно, открытие рынка земли произошло со скандалами, в условиях уничтожения малого бизнеса, без дискуссии в социуме, в условиях, когда рынок земли по существу существовал, – говорит экономист, кандидат наук по государственному управлению Сергей Доротич. – Этот рынок был насыщен коррупционными сделками, не была выполнена работа, чтобы выяснить, кому это выгодно и наказать виновных. У нас манипулируют имитацией борьбы с коррупцией, а на самом деле она увеличивается. Когда нет наказания виновных происходит мультипликация преступлений".

О том, что для работы на рынке земли не создано никаких условий и оснований свидетельствует масштаб проблемы рейдерства. Рейдерские захваты хозяйств являются одной из главных проблем в сельском хозяйстве. Только в 2015-2016 годах в результате рейдерских атак в Украине было уничтожено 2 тыс. фермерских хозяйств. При этом аграрии утверждали, что правоохранители не предпринимали активных шагов для расследования заявлений потерпевших и привлечения рейдеров к ответственности. Чиновников иногда называли сообщниками рейдеров.

Также в открытии рынка земли в том виде, как это произошло, имеются стратегические угрозы государству.

"Открытие земельного рынка происходило в 2020 году в условиях падения рынка, падения экономики в целом, – говорит "Комментарии" экономический эксперт, координатор инициативы "Движение бизнеса Украины" Андрей Гарнат. – В таких условиях продавать государственные активы нет смысла, потому что у них самая низкая цена. В 2020 году существовал очень высокий риск, что земли могут скупить российские кампании. Есть ужасная цифра, что в 40-60% всех украинских земель вложен российский капитал. Через подставные компании, подставных лиц. Это закрытая информация, которую серьезно охраняют, но влияние российского капитала усиливалось".

"Когда война развернулась широким фронтом, у нас произошло падение экономики, падение аграрного рынка, – продолжает Андрей Гарнат. – Многие были вынуждены продавать урожай в ноль или с убытком. Поэтому есть угроза, что западный капитал, спекулятивный иностранный капитал скупит украинскую землю. Во время войны и после окончания войны значение земли, как стратегического ресурса, еще больше растет. Поэтому земля должна быть в государственной собственности, ее можно сдавать в аренду долгосрочно".

То есть, украинская аграрная отрасль нуждается в коренной модернизации и ожидает изменения политико-экономической модели в целом. Нужен пересмотр сомнительных решений властей.

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