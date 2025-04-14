В четвертом году полномасштабной войны Украина продолжает бороться за сохранение своей экспортной способности. Наибольшее испытание для аграрного сектора – это изменение не только логистики, но и самой философии ведения сельского хозяйства. До 2022 года Украина была одним из главных поставщиков зерновых и масличных культур в страны Азии, Северной Африки и Китая. Сегодня ситуация кардинально иная: новые маршруты, новые партнеры, новая структура экспорта. Однако объемы все еще не достигли уровня довоенного в 2021 году.

Экспорт украинской сельхозпродукции на четвертый год войны: как изменилась география и конъюнктура товаров

Геополитическая трансформация логистики

Вторжение России в Украину в феврале 2022 года практически мгновенно уничтожило старую логистическую систему. Морские порты в Черном и Азовском морях, до войны обеспечивавшие более 70% аграрного экспорта, были либо оккупированы, либо заблокированы. Херсонский, Мариупольский, Бердянский, Скадовский, Николаевский все они либо находились в зоне боевых действий, либо под российским контролем. Украина была вынуждена действовать быстро и ответом стали порты на Дунае. Измаил, Рени и Усть-Дунайск стремительно модернизировали инфраструктуру, утроив грузопереработку. Это направление позволило поддерживать экспорт на минимальном уровне в 2022 году, когда объем сократился до $44,2 млрд (-35%).

Впоследствии, в 2022-2023 годах, на помощь пришла "Черноморская зерновая инициатива", однако выход России из соглашения летом 2023 вновь усложнил экспорт. Только благодаря успехам ВСУ, которые в 2024 году заставили РФ свернуть активность в Черном море, удалось возобновить работу трех крупных портов – Одесса, Черноморск, Южный. Они стали основным экспортным маршрутом, хотя дунайские порты сохраняют стратегическую роль в случае новых эскалаций.

Согласно данным Государственной таможенной службы, общая динамика украинского экспорта выглядит следующим образом:

• 2021: $68,1 млрд

• 2022 год: $44,2 млрд (-35%)

• 2023 год: $36 млрд (-19%)

• 2024: $41,6 млрд (15%)

Хотя последний показатель является положительной тенденцией, он все еще не достигает довоенного уровня. В то же время, структура экспорта существенно изменилась. Если в 2021 году доля продовольствия составляла 38%, то в 2023 – уже 61%, а в 2024 – 59%. Причиной является не только адаптация агросектора, но и разрушение металлургии, потерявшей более 60% объемов производства. Таким образом аграрный сектор фактически вытянул на себе экспортную стабильность государства.

Европейский фокус: новые рынки и партнерства

Война вынудила Украину переориентироваться из Азии и Африки на Европейский Союз. Польша стала главным торговым партнером, опередив Китай, который в 2021 году был на первом месте. Теперь в пятерку лидеров входят Румыния, Венгрия, Словакия, Болгария и Молдова. Эти страны не только принимают украинскую продукцию, но и помогают с ее перевалкой, в частности, через Балтийские и Адриатические порты.

Параллельно украинские экспортеры активно укрепляют присутствие на традиционных, но стратегически важных рынках. По итогам 2024 г. ТОП-10 основных импортеров украинских зерновых сконцентрировали 73% суммарного экспорта в натуральном выражении. Возглавила рейтинг Испания (22%), активно использующая украинское зерно в животноводстве. Далее следует Египет (10%) и Китай (9%) — страны, которые поддерживают стабильный спрос даже в условиях турбулентности. Также важными партнерами остаются Турция (8%), Италия (7%) и Нидерланды (5%), выступающие перевалочными хабами для дальнейшего экспорта в глубь Европы. В десятку также вошли Индонезия, Тунис, Вьетнам и Израиль – эти страны демонстрируют высокий интерес к стабильным поставкам из Черноморского региона.

Однако, по словам аналитика УКАБ (Украинский клуб аграрного бизнеса) Светланы Литвин, "несмотря на расширение географии, остается проблема доставки продукции с добавленной стоимостью. Остановка контейнерных перевозок в 2022-2023 годах ограничила поставки переработанной продукции, но уже в конце 2024 года возобновились регулярные контейнерные рейсы, что может улучшить ситуацию в 2025 году".

Переориентация фермеров и агрохолдингов

Украинские аграрии также достаточно быстро адаптировались к новым реалиям. Из-за рисков на фронте, логистических трудностей и дефицита удобрений и СВР многие фермеры отказались от традиционной структуры посевов. Они перешли на более рентабельные масличные культуры, такие как подсолнечник и соя, которые в среднем стоят в 2-2,5 раза дороже зерновых. Это логичный ответ на высокие затраты на логистику.

Гендиректор "Континентал фармерз групп" Георг фон Нолкен в интервью Delo.ua в частности заявил: "Мы перешли к прямому трейдингу. Если раньше продавали трейдерам в портах, то теперь конечным клиентам в Европе. Это позволило лучше отвечать на запросы покупателей, в частности, по сертификации".

Кроме изменений в структуре посевов крупные агрокомпании сделали ставку на переработку. "Астарта-Киев" – яркий пример. Коммерческий директор компании Вячеслав Чук рассказывает: "Мы продлили цепь стоимости, взяв на себя фрахт, фасовку, транспортировку. Это позволило обойти посредников и обеспечить качественные поставки в ЕС".

Такая стратегия позволяет оставить больше прибыли в стране, в то же время уменьшая зависимость от инфраструктурных рисков. В 2025 году подобную модель планируют реализовывать и другие крупные игроки аграрного рынка.

Урожайность и цены на сельскохозяйственную продукцию

Урожайность в 2024 году была ниже, чем в 2023 году, но рынок достиг определенной стабильности. После пиковых колебаний в 2022-2023 годах, в 2024 удалось добиться баланса в севообороте. Согласно данным Минагрополитики, в 2024 году украинские аграрии достигли следующих следующих показателей:

• Валовая продукция: 74 млн тонн

• Пшеница: 22,3 млн тонн

• Кукуруза: 24,2 млн тонн

• Подсолнечник: 8,8 млн тонн

В то же время Светлана Литвин добавляет: "2024 год не стал рекордным, но урожай ячменя и рапса был стабильным. Пшеница сохранила неплохие показатели, а кукуруза и подсолнечник снизили урожайность из-за погодных условий."

2024 также ознаменовался заметным улучшением ценовой ситуации на внутреннем аграрном рынке. Благодаря работе украинского морского коридора, обеспеченного ВСУ, появилась возможность экспортировать большие объемы продукции, что положительно повлияло на внутренние цены. Если в 2023 году фермеры часто работали в убыток, то в январе 2025 года стоимость зерновых выросла существенно: пшеница подорожала до 193$/т (73$), кукуруза до 177$/т (63$), а ячмень до 166$/т (87$).

Это позволило аграриям впервые за годы полномасштабной войны говорить о доходности выращивания всех основных культур. Возврат рентабельности особенно важен для малых и средних фермерских хозяйств, наиболее подверженных логистическим вызовам и ограниченным возможностям экспорта. Однако доходность имеет региональные отличия. В южных и восточных областях Украины неблагоприятные погодные условия привели к значительному снижению урожайности, и, соответственно, часть хозяйств там не сможет покрыть расходы даже по нынешним повышенным ценам.

Итоги и перспективы на 2025 год

В 2024 году Украина доказала, что способна адаптироваться к новым реалиям даже в условиях войны. Возобновление морского экспорта, переориентация на рынки ЕС, развитие дунайских портов, увеличение доли продукции с добавленной стоимостью – все это формирует фундамент для дальнейшего роста в 2025 году. Однако вызовы остаются: разминирование, инфраструктура, адаптация к климатическим изменениям.

Кроме того, аграрный сектор остается опорой украинской экономики, формируя более 59% валютных поступлений от экспорта. И хотя 2021 год еще не преодолен, вектор развития правильный: Украина превращается из "житницы мира" в полноценного агроиндустриального экспортера нового поколения.