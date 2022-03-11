Аграрии не могут выйти в поле: почему срыв посевной в Украине приведет к продовольственному кризису в мире

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль назвал одной из главных задач правительства – проведение посевной в тех регионах нашей страны, где нет активных боевых действий. Приоритет, по его словам, – это продовольственные культуры. Заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета (УАР) Денис Марчук рассказал изданию "Комментарии", как украинские аграрии готовятся к посевной в условиях войны.

Посевная. Фото: из открытых источников

В южных регионах Украины уже должна была начаться посевная кампания. Но этого не произошло, учитывая боевые действия, оккупацию некоторых городов, постоянное обострение ситуации. К тому же погодные условия (мороз) не способствуют.

Сейчас аграрии сосредотачиваются на том, что подкармливают озимые. Но у нас сложилась проблема с топливом, а также со средствами защиты растений – гербицидами.

По минеральным удобрениям у нас есть определенные запасы. А вот дефицит дизтоплива – это огромная беда. На посевную кампанию нам нужно примерно 250 тысяч тонн. Их нет. Сейчас собираем информацию со всех агропредприятий по тому – сколько и где не хватает дизтоплива. Чтобы выходить на иностранных партнеров в его поиске.

Что касается самой посевной кампании – в этом году по понятным причинам будет несколько другой севооборот. Акцент сделаем на тех культурах, которые быстро созревают. Будут овраги культуры спросом пользоваться – гречка, горох. Все, что можно сейчас посеять, чтобы уже в июле иметь урожай, обеспечив продовольственную безопасность страны.

Провал посевной кампании приведет к глобальному продовольственному кризису в мире, учитывая, что Украина является основным поставщиком зерна в страны Африки и Ближнего Востока. Это может стать триггером социальных беспорядков в этом регионе, а ЕС может столкнуться с потоком беженцев из бедных стран в дополнение к украинским.

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