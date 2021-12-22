Готовы ли украинцы продавать землю: эксперты назвали годовые итоги открытия рынка земли

Эксперты оценили открытие рынка земли, фото из открытых источников

В середине 2021 года был открыт рынок земли в Украине. Что можно сказать в конце года? Какие сейчас проблемы и прорывы рассказали эксперты.



Земельные отношения в стране будут совершенствоваться с принятием ресурсных законопроектов

Генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Роман Сластён подчеркивает, что открытие легального рынка с/х земли является действительно ключевым достижением 2021 года в агрополитике. Его ожидали все с/х производители.

"На старте были определенные процедурные проблемы нотариального удостоверения сделок, проверок покупателей, работы реестров, экспертной оценки земель. Однако большинство из них решены или находятся на стадии законодательного урегулирования, – отмечает гендиректор УКАБ. — Если говорить в цифрах, то по итогам шести месяцев должны выйти на объем 180-190 тыс. га купли-продажи с/х земель, что почти соответствует обороту 1% общего объема с/х земель за год. Тем не менее, большинство экспертов и опыт других стран указывают на дальнейший ожидаемый годовой объем сделок купли-продажи на уровне 1-3% от общей площади с/х земель".

Если говорить о дальнейшем совершенствовании земельных отношений в стране, своего принятия в будущем году ожидает ряд законопроектов, которые должны устранить законодательные несогласованности и неточности. Речь, по словам Романа Сластёна, идет о следующих документах:

– законопроект №6199-1 об уточнении положений по совершению нотариальных действий в процессе приобретения прав на земельные участки, который направлен на рассмотрение в первом чтении в ВРУ (призван урегулировать часть проблемных вопросов относительно рынка земли, а именно исправляет некоторые неточности и сложности при проведении договоров купли-продажи земель с/х назначения);

– законопроект о консолидации земель, который имеет целью создать законодательную базу для решения вопросов неэффективного пользования с/х землями и через полосы;

– законопроект 5202-д об организациях водопользователей, основополагающий в реформе собственной мелиорации в Украине и приоритетный в реализации на следующие несколько лет;

– законопроект №3012-1, который должен провести справедливое разделение на паи земельных участков государственных предприятий для бывших работников совхозов и участников АТО.

Завершение рынка открыло двери для легализации ранее совершенных полузаконных сделок

Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок считает, что вопрос завершения (а не запуска) земельной реформы, суть которого заключалась в предоставлении разрешения на продажу-покупку земель сельскохозяйственного назначения, приобрел в последние годы в Украине чисто политическую окраску.

"Оппоненты активно эксплуатировали риторику сохранения права украинцев на владение народным богатством, зарабатывая политические баллы, – объясняет он. – Впрочем, учитывая, что в Украине более 41 млн га сельскохозяйственных земель, оставлять потенциальный актив в размере около 50 млрд дол. за пределами правового регулирования абсолютно нелогично. Кроме того, почти 7 млн. собственников земельных паев, которым совокупно принадлежат 17 млн. га земли, были лишены конституционного права свободно распоряжаться принадлежащим им имуществом".

Старт свободной продажи земли с 1 июля 2021 года за неполных 6 месяцев позволил провести операции по покупке продаж около 170 тысяч гектаров на общую сумму около 3 мрд. грн.

"Можно утверждать, что это несоизмеримо мало относительно общего количества земель, но это больше плюс, чем минус – украинцы не готовы продавать землю дешево. Они ждут цены не 1,5 тысячи долларов за гектар, а 10 и больше. Это следствие той же политической борьбы за или против открытия рынка, когда владельцев паев пугали страшилками о том, что "придут китайцы и скупят всю землю или вывезут вагонами чернозем за границу". Безусловно, в условиях, когда продавать-покупать землю можно только резидентам физическим лицам, ожидать эффект снежной лавины и роста цены за гектар не стоит", – подчеркивает эксперт.

Но, по его мнению, это хороший предохранитель быстрого перераспределения сельскохозяйственных угодий и постепенного их удорожания.

"Правды ради следует отметить, что крупнейшие землевладельцы Украины, располагающие сотнями тысяч гектар, уже приобрели паи по договорам эмфитевзиса или другим способом – и фактически распределили большую часть угодий. И завершение рынка просто открыло для них двери для легализации ранее совершенных полузаконных сделок, с которых не уплачивались налоги. Но в любом случае это лучший выход, чем оставлять ситуацию неурегулированной (фактически в тени), – считает Валерий Клочок. – Остаются определенные оговорки, когда с 2024 года право приобретать землю получат юридические лица до 10 тыс. га "в одни руки". Иностранцы могут покупать земли только в том случае, если за это проголосуют украинцы на всенародном референдуме. Поэтому законодателю следовало бы вернуться к обсуждению этого вопроса в парламенте.

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