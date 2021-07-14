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Кредиты на покупку земли будут предоставляться малым и средним фермерам со сроком возврата до 10 лет

14 июля 2021, 18:00
Автор:

Андрей Ройко

14 июля Кабинет Министров Украины одобрил новый проект постановления, которым регулируется порядок предоставления государственных гарантий на портфельной основе. Это постановление является очень важным для фермеров, поскольку в рамках реализации земельной реформы воплощает возможность государственных гарантий по кредитной поддержке приобретения земель сельскохозяйственного назначения.

Кто из украинских фермеров получит государственные гарантии на покупку земли в кредит

Правительство Украины приняло постановление, которым предоставило государственные гарантии по кредитам на покупку земли. Фото: Кабмин

Как сообщили в пресс-центре Министерства финансов Украины, реализация постановления позволит определить механизмы государственных гарантий, установить требования по отбору банков, имеющих право получить госгарантии. Были выделены требования к заемщикам и утверждены обязательства, согласно которым банки-кредиторы должны получать обеспечения в виде государственных гарантий.

Правительство определило государственный "Укрэксимбанк" агентом гаранта. Из этого банковского учреждения и будут производиться выплаты и проверка полученных от других банков-кредиторов расчетов и документов.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил, что "дешевые деньги", которые должны получить малые и средние фермеры для приобретения земель сельскохозяйственного назначения, — часть государственной поддержки для успешного развития рынка земли. Сейчас в Украине уже действует система портфельных гарантов, когда государство гарантирует возврат большинства кредитных средств банка в случае их неуплаты со стороны бизнеса. Теперь новыми правилами смогут воспользоваться и аграрии, которые захотят расширить площади своих хозяйств.

По информации Дениса Шмыгаля, обнародованной на сайте Кабмина, льготные и гарантированные условия кредитования будут предоставляться только средним и мелким фермерским хозяйствам. Они должны работать на земле, но в своем использовании иметь не более 500 гектаров сельхозугодий. Срок кредитования — до 10 лет.

В правительстве выразили уверенность, что гарантии от государства будут побуждать банки значительно снижать ставки по кредитам для аграриев.

"Комментарии" уже писали, как с начала июля заработал рынок земли в Украине.



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Источник: https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_fermeri_otrimaiut_derzhavni_garantii_na_portfelnii_osnovi_dlia_pridbannia_zemli-2984; https://www.kmu.gov.ua/news/denis-shmigal-vidteper-programoyu-derzhavnih-portfelnih-garantij-zmozhut-koristuvatis-agrariyi-dlya-rozshir
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