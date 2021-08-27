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Национальный день картофеля 2021: в Минагрополитики настроены очень амбициозно

Министр агрополитики Украины Роман Лещенко заявил о готовности Украины стать лидером по импортозамещению картофеля

сегодня, 14:23
Автор:

Лилия Боровая

Национальный день картофеля 2021: в Минагрополитики настроены очень амбициозно

Картофельный блокчейн - 2021, фото: пресс-служба Минагрополитики

На Херсонщине проходит Всеукраинский день картофеля "Картофельный блокчейн-2021". На мероприятии присутствуют не только представители предприятий различных звеньев картофелеводства, но и лично министр агрополитики и продовольствия Украины Роман Лещенко. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

"Наше государство должно стать лидером в вопросе производства картофеля. Четвертое место в мире — это не наш максимум, зная, что мы можем больше. И тот факт, что наши соседи, используя различные механизмы по импорту, пытаются завоевать наш рынок, только усиливает наше понимание, что нам надо двигаться быстрее. И мы движемся", — заявил на фестивале сельхозпроизводителей Роман Лещенко.

Министр также анонсировал, что в ближайшее время на рассмотрение Правительства будет представлен проект постановления "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для государственной поддержки производителей картофеля". После его утверждения товаропроизводители смогут получить безвозвратную компенсацию в размере до 50%, на строительство картофелехранилищ, а также цехов для первичной переработки картофеля.

Это позволит не только поддержать сельхозпроизводителей, но и обеспечить быструю и устойчивую стабилизацию цен на один из основных продуктов борщевого набора.

Напомним, что в Украине подешевели сезонные овощи и фрукты. Так, килограмм картофеля розничный покупатель может приобрести по цене в среднем от трех до пяти гривен за килограмм. Значительно сбавила в цене и морковь, килограмм которой можно купить по цене картофеля.

Ранее "Комментарии" также сообщали, где по данным Государственной службы статистики самые высокие цены на продукты в Украине.


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Источник: https://minagro.gov.ua/ua/news/ukrayina-maye-stati-liderom-iz-importozamishchennya-kartopli-roman-leshchenko
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