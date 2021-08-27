Национальный день картофеля 2021: в Минагрополитики настроены очень амбициозно

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Лилия Боровая
Картофельный блокчейн - 2021, фото: пресс-служба Минагрополитики
На Херсонщине проходит Всеукраинский день картофеля "Картофельный блокчейн-2021". На мероприятии присутствуют не только представители предприятий различных звеньев картофелеводства, но и лично министр агрополитики и продовольствия Украины Роман Лещенко. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
Министр также анонсировал, что в ближайшее время на рассмотрение Правительства будет представлен проект постановления "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для государственной поддержки производителей картофеля". После его утверждения товаропроизводители смогут получить безвозвратную компенсацию в размере до 50%, на строительство картофелехранилищ, а также цехов для первичной переработки картофеля.
Это позволит не только поддержать сельхозпроизводителей, но и обеспечить быструю и устойчивую стабилизацию цен на один из основных продуктов борщевого набора.
Напомним, что в Украине подешевели сезонные овощи и фрукты. Так, килограмм картофеля розничный покупатель может приобрести по цене в среднем от трех до пяти гривен за килограмм. Значительно сбавила в цене и морковь, килограмм которой можно купить по цене картофеля.
Ранее "Комментарии" также сообщали, где по данным Государственной службы статистики самые высокие цены на продукты в Украине.
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