Почему селянам лучше стать ФЛП и кто будет платить больше налогов: рассказали эксперты

Как повлияет введение налогов на работу фермеров, фото из открытых источников

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №5600. Есть в нем и позиции по земле и селянам. Издание "Комментарии" пообщалось с экспертами именно по этим вопросам.

Более 8 миллионов гектаров земель находятся в потенциальном теневом обороте

Экономист, координатор экономических групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман объясняет, что в настоящее время абсолютное большинство с/х земли обрабатывается на условиях аренды. Но большая часть арендных договоров не регистрируется должным образом. Соответственно, с доходов арендодателей не уплачивается НДФЛ.

"Вероятно, большая часть землевладельцев, обрабатывающих наделы собственноручно, не платит налоги с выращенной продукции даже когда размер участка превышает 2 га. Проблемой является и теневая аренда государственных земель, осуществляемая на коррупционной основе " , - отметил эксперт.

Эксперт подчеркивает, что по данным ГосГеоКадастра, всего в Украине доступны для аренды 33 млн га (без учета оккупированных территорий и земель запаса), из которых 28,8 – в частной собственности (паи). При этом где-то 8,1 млн га – в потенциальном теневом обороте. Минимальная оценка потерь именно от теневой аренды составляет, согласно подсчетам экспертов, около 12,5 млрд. грн. А потери от теневого обращения с/х продукции, в том числе связанного с использованием этих земель , составляют еще 40 млрд грн в год.

"Принятые в законопроекте №5600 нормы по установлению минимального налогового обязательства (МНС) в размере 4% НГО заставят теневых арендаторов уплачивать хотя бы минимальные налоги, – считает Олег Гетман. – Это существенно уменьшит теневые схемы. В то же время крестьяне , которые имеют свои собственные сады в несколько десятков соток , не будут ничего платить, потому что минимальное налоговое обязательство начинается от 0,5 гектара. Ничего не теряют и легальные фермеры, которые по-прежнему платили налоги " .

По словам экономиста, от этой нормы почти невозможно уклоняться, потому что она привязана к номинальной стоимости земли .

"Расчет налога придет всем без исключения собственникам с/х земли (вне городов и больше 0,5 гектара), – объясняет он. – Так что "схемники", которые многие годы уклонялись от уплаты налогов, вынуждены будут начать уплачивать минимальный налог. Третья часть с/х земли сельскохозяйственного назначения находится в тени и существенно искривляла конкуренцию. От этого страдали законопослушные фермеры. Поэтому от внедрения этой нормы ожидается положительное влияние на развитие сельского хозяйства и вследствие выравнивания конкуренции " .

Проблемы возникнут у тех, кто занимается "теневой" обработкой земель

Заместитель генерального директора адвокатской ассоциации "Украинский клуб агробизнеса" (УКАБ) Олег Нестеров объясняет, каким образом налоговая будет контролировать получение доходов от продажи выращенной на угодьях продукции :

"По закону, если при продаже собственной сельскохозяйственной продукции (кроме продукции животноводства), выращенной на землях ОСГ получен доход, сумма которого совокупно за год превышает 12 размеров минимальной заработной платы, аграрий обязан отразить сумму такого превышения в составе общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода за соответствующий отчетный год. И подать годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах (налоговую декларацию), уплатив НДФЛ (18%) из суммы такого превышения. Как это будет реализовываться и контролироваться со стороны ДПС, вопрос открыт, но думаю в ближайшее время будут соответствующие разъяснения после того, как документ будет официально подписан. Только тогда уже можно будет говорить об этом более подробно " .

Ответил Олег Нестеров и о том, как повлияет на развитие сельского хозяйства и работу мелких фермеров налог (1 400 грн за 1 га земли в год) и налог на проданную с/х продукцию.

" Относительно МНС – следует понимать, что это не дополнительный налог. Аграрии сейчас уплачивают все налоги, предусмотренные в рамках их деятельности – ЕП4, НДФЛ, ВЗ, земельный налог и т.д., и рассчитывают, сколько это получается на гектар. Если сумма этих уплаченных налогов превышает установленный показатель МНС, который в первые пару лет составит 4% от НГО, аграрию ничего доплачивать не нужно, если ниже – тогда необходимо доплатить сумму до соответствующего уровня МНС. То есть о каком-то новом виде налога речь не идет ", – акцентирует эксперт .

По его словам, те, кто работают легально с уплатой всех налогов и официально трудоустроенными работниками, вряд ли почувствуют какие-либо изменения и, по сути, каких-либо минусов или сложностей для них пока не предвидится.

"Для владельцев паев, сдающих официально в аренду свои угодья, аналогична история, ведь все налоги платит арендатор, – продолжает представитель УКАБ. – Проблемы и сложности действительно возникнут у тех, кто неофициально (за наличные деньги) сдает свои земли, занимается "теневой" обработкой земель или имеет сотрудников, которые официально не оформлены, и, соответственно, за них не уплачивается НДФЛ и ВЗ, что является достаточно существенной долей в уплате налогов предприятиями. Для таких предприятий наилучшим решением будет выход из "тени". Также если вы самостоятельно обрабатываете и реализуете продукцию, то целесообразнее регистрироваться как ФЛП 4 группы единого налога или ФГ, ведь для них будет применяться показатель МНС вдвое меньше, чем для других. То есть не 4% от НПО, а 2% от НГО, что составляет около 550-600 грн/га " .

Здесь, подчеркивает Олег Нестеров, может быть определенная сложность, поскольку процесс регистрации субъектом хозяйствования или даже ФЛП требует прохождения хотя и не самой сложной, но процедуры и коммуникации с органами власти, налоговой и т.д.

"По этому вопросу власти следует провести определенную информационную кампанию, объяснив целесообразность возделывания земли с целью дальнейшей реализации собственно выращенной продукции, как субъект хозяйствования на едином налоге, а не просто физлицо. Провести с привлечением налоговой соответствующие тренинги, чтобы облегчить для таких субъектов процедуру отчетности и т.д.", – считает эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", повышение эконалогов может повлиять на экологическую ситуацию в Украине.

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