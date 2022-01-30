Рынок земли в Украине: как государство регулирует и упрощает земельные отношения

Прошло больше полугода с момента запуска рынка земли в Украине. Так, с 1 июля 2021 года был снят мораторий на продажу земельных участков сельскохозяйственного назначения. С внедрением реформы земельные отношения стали одной из наиболее обсуждаемых тем, как в СМИ, так и в обществе. Заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук рассказал изданию "Комментарии" о развитии земельного рынка и основных законодательных изменениях, которые его касаются.

Рынок земли в Украине - Коллаж "Комментарии"/Д.Романюк

"Можно констатировать, что рынок земли развивается постепенно и без "крутых поворотов". Цена на землю с/х назначения также не показывает больших колебаний. Существенные изменения возможны, когда с 2024 года право покупать землю получат юридические лица. Тогда собственники могут ожидать более выгодных предложений", – говорит Денис Марчук.

Вместе с тем специалист отмечает некоторые законодательные изменения, которые произошли в течение этого времени и будут влиять на всех участников рынка.

Прежде всего, на этой неделе Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №6199, упрощающий покупку некоторых видов с/х земли. Речь идет, прежде всего, о земельных участках для садоводства и ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) в пределах населенных пунктов.

"Проблема в том, что для их купли-продажи нотариус должен сделать немало проверок. Это делает процедуру значительно дороже и занимает много времени. Это при том, что раньше на продажу таких земель не было запрета, они не попадали под общий мораторий, который касался земель с/х назначения. Под общее регулирование эти земли попали при внедрении рынка земли", — продолжает заместитель председателя ВАР.

Чтобы упростить процедуру, законопроект 6199 отменяет проверки со стороны нотариуса относительно покупателей некоторых с/х участков на предмет соблюдения ими ограничений во владении землей до 100 га. Норма касается:

• земельных участков площадью до 0,25 га, с целевым назначением под садоводство;

• земельных участков площадью до 2 га, с целевым назначением для ведения личного крестьянского хозяйства (ЛПХ), которые находятся в пределах населенного пункта.

Правила налогообложения при продаже земель с/х назначения изменяет законопроект 5600, который уже вступил в силу с 1 января этого года. Согласно ему, первая продажа объектов недвижимости, к которым относятся и земельные участки с/х назначения, будет облагаться налогом по ставке 0%. Во время второй продажи земельного участка в течение года ставка налога будет составлять 5%, третьей – 18%. До этого времени Налоговый кодекс Украины предусматривал налогообложение при продаже паев по ставке 5%.

Однако, предусматриваются льготы при продаже третьего земельного участка: с налогооблагаемой базы можно будет вычислить расходы, понесенные на ее приобретение. Ставка налога на 18% будет рассчитываться по разнице между ценой приобретения и ценой продажи.

"Еще одним несомненным плюсом в улучшении регулирования земельных отношений стало урегулирование работы сервиса автоматической оценки стоимости недвижимости Фонда госимущества Украины. Проблема заключалась в том, что программа некорректно оценивала стоимость земли и цена участка могла достигать нескольких сот тысяч гривен, что совершенно не соответствовало рынку. Этот вопрос аграрные ассоциации, в том числе и Всеукраинская Аграрная Рада, подняли во время одного из заседаний Земельного штаба при Минагрополитики. Недавно министр аграрной политики Роман Лещенко отчитался об усовершенствовании алгоритма расчета оценочной стоимости и заверил, что оценочная стоимость земельных участков высчитывается корректно ", — резюмировал Денис Марчук.

Ранее на портале "Комментарии" – ситуация на рынке земли в Украине: цены, риски и тенденции, о которых не говорят.





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