Рынок земли в Украине: как государство регулирует и упрощает земельные отношения

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Елизавета Черных
Прошло больше полугода с момента запуска рынка земли в Украине. Так, с 1 июля 2021 года был снят мораторий на продажу земельных участков сельскохозяйственного назначения. С внедрением реформы земельные отношения стали одной из наиболее обсуждаемых тем, как в СМИ, так и в обществе. Заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук рассказал изданию "Комментарии" о развитии земельного рынка и основных законодательных изменениях, которые его касаются.
Рынок земли в Украине - Коллаж "Комментарии"/Д.Романюк
Вместе с тем специалист отмечает некоторые законодательные изменения, которые произошли в течение этого времени и будут влиять на всех участников рынка.
Прежде всего, на этой неделе Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №6199, упрощающий покупку некоторых видов с/х земли. Речь идет, прежде всего, о земельных участках для садоводства и ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) в пределах населенных пунктов.
Чтобы упростить процедуру, законопроект 6199 отменяет проверки со стороны нотариуса относительно покупателей некоторых с/х участков на предмет соблюдения ими ограничений во владении землей до 100 га. Норма касается:
• земельных участков площадью до 0,25 га, с целевым назначением под садоводство;
• земельных участков площадью до 2 га, с целевым назначением для ведения личного крестьянского хозяйства (ЛПХ), которые находятся в пределах населенного пункта.
Правила налогообложения при продаже земель с/х назначения изменяет законопроект 5600, который уже вступил в силу с 1 января этого года. Согласно ему, первая продажа объектов недвижимости, к которым относятся и земельные участки с/х назначения, будет облагаться налогом по ставке 0%. Во время второй продажи земельного участка в течение года ставка налога будет составлять 5%, третьей – 18%. До этого времени Налоговый кодекс Украины предусматривал налогообложение при продаже паев по ставке 5%.
Однако, предусматриваются льготы при продаже третьего земельного участка: с налогооблагаемой базы можно будет вычислить расходы, понесенные на ее приобретение. Ставка налога на 18% будет рассчитываться по разнице между ценой приобретения и ценой продажи.
Ранее на портале "Комментарии" – ситуация на рынке земли в Украине: цены, риски и тенденции, о которых не говорят.
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