В Украине дорожают орехи: какие, почему и насколько

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Лилия Боровая
Грецкие орехи, фото из открытых источников
В Украине, несмотря на начало сбора грецкого ореха, в среднем на треть поднялись оптовые цены на этот плод. Об этом сообщает аграрное издательство "SEEDS".
В этом году подорожание грецких орехов обусловлено снижением урожайности деревьев и повышенным уровня влаги в Украине во время созревания орехов. Если сравнивать цены на грецкий орех в 2021 и 2019 годах, то разница составит около 70%. Аналитики объясняют это тем, что ореховый урожай 2019-2020 гг., был худшим за последние пять лет.
Стоит отметить, что украинский грецкий орех из года в год пользуется хорошим спросом среди иностранных покупателей. В частности, Украина реализует много орехов в странах Евросоюза, достойно конкурируя с соседней Молдовой и Францией, которая является одним из самых значительных продавцов этого продукта.
Грецкие орехи являются богатым источником полиненасыщенных жирных кислот, Омега-3, витаминов A, B, C, D и E. Нутрициологи отмечают, что именно этот сорт орехов способствует спасению организма от стрессов, при регулярном потреблении снижает уровень холестерина и улучшает зрение. Но есть принципиально важный аспект — орехи лучше покупать в скорлупе и ни в коем случае не подвергать термической обработке.
Кроме того, американские ученые провели исследование, результат которого показал, что грецкие орехи способны предотвращать инфаркты и инсульты, ведь снижение уровня вредных жиров, снижает риск закупорок и характерных сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее "Комментарии" сообщали, что эксперты назвали орехи, которые приносят много пользы и содержат совсем немного калорий.
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