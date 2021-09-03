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Главная Новости Агро 2021 В Украине дорожают орехи: какие, почему и насколько
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В Украине дорожают орехи: какие, почему и насколько

За последние два года цена на грецкие орехи повысилась примерно на 70%

сегодня, 17:35
Автор:

Лилия Боровая

В Украине дорожают орехи: какие, почему и насколько

Грецкие орехи, фото из открытых источников

В Украине, несмотря на начало сбора грецкого ореха, в среднем на треть поднялись оптовые цены на этот плод. Об этом сообщает аграрное издательство "SEEDS".

В этом году подорожание грецких орехов обусловлено снижением урожайности деревьев и повышенным уровня влаги в Украине во время созревания орехов. Если сравнивать цены на грецкий орех в 2021 и 2019 годах, то разница составит около 70%. Аналитики объясняют это тем, что ореховый урожай 2019-2020 гг., был худшим за последние пять лет.

Стоит отметить, что украинский грецкий орех из года в год пользуется хорошим спросом среди иностранных покупателей. В частности, Украина реализует много орехов в странах Евросоюза, достойно конкурируя с соседней Молдовой и Францией, которая является одним из самых значительных продавцов этого продукта.

Грецкие орехи являются богатым источником полиненасыщенных жирных кислот, Омега-3, витаминов A, B, C, D и E. Нутрициологи отмечают, что именно этот сорт орехов способствует спасению организма от стрессов, при регулярном потреблении снижает уровень холестерина и улучшает зрение. Но есть принципиально важный аспект — орехи лучше покупать в скорлупе и ни в коем случае не подвергать термической обработке.

Кроме того, американские ученые провели исследование, результат которого показал, что грецкие орехи способны предотвращать инфаркты и инсульты, ведь снижение уровня вредных жиров, снижает риск закупорок и характерных сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее "Комментарии" сообщали, что эксперты назвали орехи, которые приносят много пользы и содержат совсем немного калорий.


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Источник: https://www.seeds.org.ua/na-tretinu-zrosli-cini-na-voloskij-gorix/
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