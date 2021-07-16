В Украине начали уборку ранних зерновых. Названы лидеры по урожайности и обмолоту

Украинские аграрии отчитались о первых результатах сбора уборки ранних зерновых и зернобобовых культур. Сбор проведена на площади 1,3 млн га (это составило 9% к прогнозу) при урожайности 41,6 центнера с гектара, намолочено же более 5,5 млн тонн, причем 4,1 млн тонн зерна нового урожая собрали за прошедшую неделю. Об этом сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Сбор урожая на 15 июля 2021 года, данные Минагрополитики

В частности, по данным на 15 июля в Украине обмолочено oзимого ячменя на площади в 685 тыс. га (28% к прогнозу) при урожайности 42,9 ц/га, намолочено 2,9 млн тонн. Озимой пшеницы обмолочено 611 тыс. га (9%) при урожайности 41,1 ц/га, намолочено 2,5 млн тонн. Гороха обмолочено на 32,4 тыс. га (14%) при урожайности 22,8 ц/га, намолочено 73,8 тыс. тонн.

В общем лидерами по обмолоту и по результатам прошлой недели были сельхозтоваропроизводители Херсонщины, которые собрали 53% площадей зерновых и зернобобовых культур при урожайности 41,4 ц/га, и намолотили 1,7 млн тонн зерна. К своему первому намолоченному миллиону зерна приблизились и аграрии Николаевщины (883 тыс. тонн).

Выше 50 ц/га средней по области урожайности зерновых и зернобобовых культур в начале уборки (от 0 до 2% от общей площади) имеют хозяйства Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областей. Причем лучшие показатели демонстрируют аграрии Львовской — 63,2 ц/га, Волынской — 58,0 ц/га и Винницкой — 57,3 ц/га. А вот значительно меньше урожайность (почти вдвое по сравнению с лидерами) пока в Донецкой — 32,1 ц/га и Запорожской областях — 34,1 ц/га. В общем, как видно из рисунка к статье, западные области получили пока значительно большую урожайность зерновых и зернобобовых культур, чем юго-восточные регионы страны.

В 2020 году в Украине собрали 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

А вот в Австралии местным аграриям помогает собирать урожай искусственный интеллект. Восемь ягодных ферм первыми испытали в своем хозяйстве возможности этой уникальной технологии.





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