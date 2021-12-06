«Земельная реформа» на портале "Дия": кому будет полезна информация из нового раздела

На портале "Дия. Бизнес" открыли новый раздел для аграриев "Земельная реформа". Информация в разделе будет полезна землевладельцам, арендаторам земельных участков и тем, кто хочет приобрести землю. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.



На портале Дия можно найти ответы относительно рынка земли, фото из открытых источников

Согласно новому законодательству землю можно купить, продать, обменять, передать потомкам, отдать под залог для получения кредита. С 2024 года эти операции смогут осуществлять предприятия и компании, зарегистрированные в Украине. Законодательство запрещает продавать землю иностранцам.

В Украине прозрачный рынок земли, доступны государственные реестры о земельных участках. Таким образом, цифровизация способствует избеганию коррупционных рисков, противодействует рейдерскому захвату.

Владелец земли в разделе может ознакомиться с информацией о том, кому можно продавать землю, по какой цене и какие документы нужны для этой сделки, как продавать часть земли. Сообщается, что до 1 января 2030 года цена земельного участка не может быть меньше нормативной денежной оценки.

Кроме того, украинцы смогут узнать, как получить кадастровый номер, кто может засвидетельствовать договор купли-продажи и сколько налогов придется уплатить. Согласно новому законодательству владелец земли должен уплатить в казну налог с доходов физических лиц в размере 5% от оценки земли и военный сбор – 1,5% от оценки.

Также на портале покупатели земли могут узнать, какие требования предъявляются к ним, сколько земли они могут приобрести. Законодательство предусматривает, что физические лица вправе купить не более 100 га. С 2024 г. физические лица смогут приобрести уже до 10 тысяч га.

Кроме того, здесь есть ответы на вопрос об изменении целевого назначения земли, какие потребуются документы, как фермеры смогут выкупить землю и при каких условиях.

Арендаторы узнают в разделе "Земельная реформа", прекращается ли действие договора аренды после продажи земли третьему лицу и нужно ли переоформлять документы на аренду, если землю купил другой собственник или нет. Кроме того, в этом разделе есть ответы на самые часто задаваемые вопросы от граждан.



Так, в разделе указано, что согласно закону землевладелец должен за два месяца до продажи земельного участка произвести регистрацию намерения продажи в Государственном реестре вещных прав.

Как сообщал портал "Комментарии", введен новый налог на землю.

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