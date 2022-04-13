Это будет коллапс: нардеп рассказал, почему ЕС должен быть заинтересован в предоставлении оружия Украине

В настоящее время территория Украины условно поделена на зоны в соответствии с картой боевых действий. Об этом рассказал Андрей Мартын, старший проектный менеджер реформ Кабмина, специалист по вопросам земельной политики.

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К зоне проведения боевых действий отнесены: Сумская, Черниговская, Николаевская, Луганская и Донецкая области. Зона высокого риска – Одесская, Запорожская, Херсонская, Харьковская, Житомирская, Киевская, Ровенская и Волынь. В относительно безопасной зоне все остальные области, именно в безопасной зоне на аграриях наибольшая задача использовать всю землю сельскохозяйственного назначения для выращивания урожая.

По данным Минагрополитики, по состоянию на 7 апреля прогнозируемые площади посева основных яровых сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составляли 13 648 тыс. га, что на 3 268,3 тыс. га меньше показателя прошлого года (16 916,3 тыс. га). Посев озимых культур на зерно под урожай 2022 года было проведено на площади 7,7 млн, посев озимого рапса проведен на площади 1 млн 24 тыс. га, что на 143 тыс. га больше показателя 2021 года.

Народный депутат и член Аграрного комитета Дмитрий Соломчук рассказал, какие последствия войны в Украине для всего мира – в продовольственном аспекте.

"Украина – определяющий игрок на мировом рынке продовольствия: 48% мирового рынка подсолнечного масла, ведущие позиции в экспорте курятины, яиц, пшеницы. И когда начали разрушаться цепи доставок из-за войны в Украине, европейские и мировые политики наконец-то поняли нашу роль на этой арене. Украина поставляет львиную долю агропродукции на мировой рынок", – отмечает политик.

Последствия от боевых действий на территории нашего государства, являющегося безусловно житницей Европы, уже ощутили иностранцы из-за повышения цен на продукты. С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины в мире продукты подорожали на 13% в среднем, такой уровень цен не фиксировали последние 60 лет. Подорожали растительные масла на 23%, крупы – 17%, сахар – 7%, мясо – 5%.

Китай в прошлом году имел неурожай пшеницы и потому будет закупать рекордные объемы зерна для своих нужд. Поэтому цены на зерно точно не будут уменьшаться. В настоящее время Украина с партнерами нарабатывает варианты экспорта запасов зерна, рассчитанных на продажу, а это 25 млн тонн пшеницы и кукурузы.

"Правительство и Аграрный комитет Рады работает над решением этого вопроса: вместе с Польшей готовим "сухой порт", чтобы экспортировать нашу продукцию по суше, Литва тоже планирует отправить тестовый поезд с 2 тысячами тонн агропродукции в литовские морские порты. Эти и другие мероприятия смогут наладить сорванную логистику, но очень сложно в нынешних условиях восстановиться на все 100%", – добавляет эксперт.

Среди последствий войны в Украине, безусловно, повышение цен на агропродукцию; голод в бедных странах; хаос, миграция, рост риска войн и вооруженных конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Из этих стран беженцы будут мигрировать в Европу.



"Это будет коллапс. Войну завершить возможно. Украинцы – самая смелая нация мира, профессионально и мощно обороняющаяся на своей земле. Все, что нам нужно – воля стран Запада, консолидация, которой не было раньше. Нужно ударить по всем болезненным местам РФ, поставив приоритетом будущее Европы, а не меркантильные интересы каждой страны. Нам нужно оружие и сильная позиция цивилизованного мира в уничтожении такой РФ. Аргументы у нас есть. Воля к победе – тоже", — заключает Дмитрий Соломчук.

Мы писали , как решаются проблемы аграриев во время посевной в Украине.



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