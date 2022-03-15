Как украинские аграрии переживают войну

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Козлова Альбіна
Вторжение России в Украину привело ко многим ужасным последствиям. Есть много погибших, раненых, разрушенных городов и инфраструктуры. В каком состоянии находится аграрная отрасль и какие могут быть дальнейшие проблемы – изданию "Комментарии" рассказал генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Роман Сластьон.
Фото иллюстративное / Pixabay
Теперь вместо подготовки к посевной аграрии вынуждены воевать. Некоторые из них уже на фронте. Также они выполняют не менее важную функцию – бесплатно обеспечивают зерном, сахаром, маслом, мясом и другими продуктами украинскую армию и население, обеспечивают дизельным топливом, подготовленным к посевной.
На территориях, оккупированных российскими войсками, не ведутся сельскохозяйственные работы ни на полях, ни в животноводстве. Это просто невозможно. В этих регионах нельзя сажать яровые культуры. Ситуация с животноводством ужасающая, особенно с молочным поголовьем: его нельзя нормально ни кормить, ни доить. Например, в Херсонской области большая ферма была вынуждена вырезать свою птицу, потому что для них не хватило корма.
К счастью, украинские аграрии успели подкормить озимые культуры до того, как началось нашествие россиян на фермы на юге и востоке нашей страны. В хозяйствах в центре и западе наши колхозники успели закончить эти работы в начале войны. В настоящее время в сельскохозяйственной деятельности наступила пауза, которая ориентировочно продлится до 1 апреля.
Сейчас главное – остановить войну. Ничто другое пока не так важно для наших фермеров или для глобальной продовольственной безопасности. Нам нужно больше санкций против россии, в том числе в сфере сельского хозяйства. Санкции против россии работают, и из-за них рядовые россияне видят, что происходит что-то не то. Они помогают им пересмотреть официальную пропаганду и понять, как политика путина заводит ее в очень плохое положение. Это единственный способ остановить войну. Любой другой вид поддержки со стороны Запада является второстепенным, поскольку он продолжит агрессию.
"Большая семерка" должна понять, что действуют только санкции против россии — во всех отраслях, от сельскохозяйственных ресурсов до продуктов питания и эмбарго на российский экспорт.
Для войны важно, чтобы работала экономика и были валютные поступления в страну. И это в значительной степени зависит от агросектора. Поэтому следует улучшить логистические условия и оптимизировать работу блокпостов в западной Украине, ведь у нас есть только сухопутный коридор с запада, откуда мы можем ввозить продукцию.
В настоящее время правительство отрабатывает варианты логистики по поставке ресурсов и бронированию лиц, задействованных в полевых работах.
Последующая война в Украине приведет к глобальному голоду во всем мире. Первый результат этих действий – рост цен на продовольствие на мировых рынках. Зерно взлетело в цене с начала войны буквально с 300$ до 400$ за тонну и продолжает стремительно расти. Соответственно понимаем, если определеннае продовольствие и будет, то оно будет очень дорогим. Для стран, неплатежеспособных, в частности, страны Африки, это будет катастрофа.
Ситуация ежедневно будет только ухудшаться, поскольку на сегодняшний день не проводятся активные посевные работы. Обычно активные работы по посеву начинались в конце марта – начале апреля. 1 апреля это условный дедлайн, когда нам нужно активно включаться в посевную кампанию. Если боевые действия продолжатся, то урожай может сократиться на 40-60%. Это станет настоящей проблемой не только для Украины, но и всего мира.
Страны, которые являются крупными импортерами украинского зерна, столкнутся с огромной проблемой, учитывая то, какое количество населения мира находится за гранью бедности. И рост цен на продукты питания, который уже прогнозируется на уровне 30-40%, приведет к тем последствиям, которые мы уже видели в 2007 году, когда повышение цен на продовольствие почти вдвое, привел к голодным забастовкам в Мексике и Египте и огромным проблемам. вылившихся в глобальный финансовый кризис.
Как сообщал портал, эксперты рассказали, почему срыв посевной в Украине приведет к продовольственному кризису в мире.
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