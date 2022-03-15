Как украинские аграрии переживают войну

Вторжение России в Украину привело ко многим ужасным последствиям. Есть много погибших, раненых, разрушенных городов и инфраструктуры. В каком состоянии находится аграрная отрасль и какие могут быть дальнейшие проблемы – изданию "Комментарии" рассказал генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Роман Сластьон.

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Для глобальной продовольственной безопасности важно остановить войну



Теперь вместо подготовки к посевной аграрии вынуждены воевать. Некоторые из них уже на фронте. Также они выполняют не менее важную функцию – бесплатно обеспечивают зерном, сахаром, маслом, мясом и другими продуктами украинскую армию и население, обеспечивают дизельным топливом, подготовленным к посевной.

На территориях, оккупированных российскими войсками, не ведутся сельскохозяйственные работы ни на полях, ни в животноводстве. Это просто невозможно. В этих регионах нельзя сажать яровые культуры. Ситуация с животноводством ужасающая, особенно с молочным поголовьем: его нельзя нормально ни кормить, ни доить. Например, в Херсонской области большая ферма была вынуждена вырезать свою птицу, потому что для них не хватило корма.

К счастью, украинские аграрии успели подкормить озимые культуры до того, как началось нашествие россиян на фермы на юге и востоке нашей страны. В хозяйствах в центре и западе наши колхозники успели закончить эти работы в начале войны. В настоящее время в сельскохозяйственной деятельности наступила пауза, которая ориентировочно продлится до 1 апреля.

Сейчас главное – остановить войну. Ничто другое пока не так важно для наших фермеров или для глобальной продовольственной безопасности. Нам нужно больше санкций против россии, в том числе в сфере сельского хозяйства. Санкции против россии работают, и из-за них рядовые россияне видят, что происходит что-то не то. Они помогают им пересмотреть официальную пропаганду и понять, как политика путина заводит ее в очень плохое положение. Это единственный способ остановить войну. Любой другой вид поддержки со стороны Запада является второстепенным, поскольку он продолжит агрессию.

Сокращение объемов урожая повлияет и на экспортеров украинского зерна.



"Большая семерка" должна понять, что действуют только санкции против россии — во всех отраслях, от сельскохозяйственных ресурсов до продуктов питания и эмбарго на российский экспорт.

Для войны важно, чтобы работала экономика и были валютные поступления в страну. И это в значительной степени зависит от агросектора. Поэтому следует улучшить логистические условия и оптимизировать работу блокпостов в западной Украине, ведь у нас есть только сухопутный коридор с запада, откуда мы можем ввозить продукцию.

В настоящее время правительство отрабатывает варианты логистики по поставке ресурсов и бронированию лиц, задействованных в полевых работах.

Последующая война в Украине приведет к глобальному голоду во всем мире. Первый результат этих действий – рост цен на продовольствие на мировых рынках. Зерно взлетело в цене с начала войны буквально с 300$ до 400$ за тонну и продолжает стремительно расти. Соответственно понимаем, если определеннае продовольствие и будет, то оно будет очень дорогим. Для стран, неплатежеспособных, в частности, страны Африки, это будет катастрофа.

Ситуация ежедневно будет только ухудшаться, поскольку на сегодняшний день не проводятся активные посевные работы. Обычно активные работы по посеву начинались в конце марта – начале апреля. 1 апреля это условный дедлайн, когда нам нужно активно включаться в посевную кампанию. Если боевые действия продолжатся, то урожай может сократиться на 40-60%. Это станет настоящей проблемой не только для Украины, но и всего мира.

Страны, которые являются крупными импортерами украинского зерна, столкнутся с огромной проблемой, учитывая то, какое количество населения мира находится за гранью бедности. И рост цен на продукты питания, который уже прогнозируется на уровне 30-40%, приведет к тем последствиям, которые мы уже видели в 2007 году, когда повышение цен на продовольствие почти вдвое, привел к голодным забастовкам в Мексике и Египте и огромным проблемам. вылившихся в глобальный финансовый кризис.

Как сообщал портал, эксперты рассказали, почему срыв посевной в Украине приведет к продовольственному кризису в мире.

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