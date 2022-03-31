Каким странам грозит голод из-за перебоев с поставками агропродукции из Украины

Из-за отсутствия экспорта из Украины в ряде стран может возникнуть голод. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказал замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире информационного телемарафона.

Зерно. Фото: REUTERS

Замминистра отметил, последние годы Украина находилась в пятерке поставщиков зерновых. И из-за перебоев с поставками во многих странах могут возникнуть проблемы с обеспечением пшеницей, ячменем и кукурузой. Также Украина сегодня занимает первую позицию по поставках подсолнечного масла. Наша страна формирует 55% экспорта подсолнечного масла. Ни одна страна мира не экспортирует такое количество этого продукта. Также Киев сегодня обеспечивает многие страны соей, мясом птицы, медом и молочной продукцией.

Тарас Высоцкий добавил, больше всего могут пострадать от перебоев с поставками в Украине Ближний Восток, в том числе Северная Африка, тот же Египет. Без украинской продукции могут остаться страны Юго-Восточной Азии, в частности в Индонезия, Корея, Китай.

По словам замминистра, вся проблема состоит в том, что из-за российской агрессии украинские порты заблокированы. Украина не может экспортировать не только зерновые. Нет возможности доставлять в другие страны мясную продукцию.

По мнению Высоцкого, если ситуация будет продолжаться и в дальнейшем, то это может привести к существенному дефициту и самому настоящему голоду в соответствующих странах.

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