Посевная в Украине во время войны: какие есть проблемы – как они решаются

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что посевная кампания стартовала в большинстве регионов Украины. Из-за военных действий весенние полевые работы пришлось отложить аграриям в Луганской области. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", в каких условиях проходит посевная кампания-2022.

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Важно наладить экспорт украинского зерна за границу

Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук отмечает:



"Из позитива – в условиях войны хорошо, что большинство областей начали посевную Возможно, не все были укомплектованы на сто процентов материалами. Но сам факт начала посевной дает надежды на то, что Украина на 80% и 100% запланированных площадей яровые культуры будут посеяны. Соответственно, мы получим продовольственную безопасность на летний период времени. Этого хватит, чтобы прокормить ВСУ и гражданских. И иметь понимание, что мы можем определенную часть зерна экспортировать".



По словам эксперта, у нас остались немалые переходные запасы урожая прошлого сезона. Ранее, как правило, эти излишки реализовывались за рубежом – и аграрии на полученные средства осуществляли посевную кампанию. Сейчас с этим сложности.



"Потому важно, – подчеркивает Денис Марчук, – наладить возможности экспортного потенциала, учитывая, конечно, все составляющие, в том числе – продовольственную безопасность Украины. Так как Россия фактически осуществляет морскую блокаду Украины, экспортным коридором должна стать железная дорога. И в данный момент Укрзализныця, а также отечественные аграрные ассоциации, включая ВАР, продумывают механизмы – как увеличить этот поток. Один из механизмов – загружать порты Литвы нашей агропродукцией. Но проблема логистики. Прямого сообщения между Украиной и Литвой нет. Надо ехать через Польшу. При этом в Украине и Литве – широкая колея, в Польше – узкая. И есть необходимость обсуждать, как решить данный вопрос".

Отсутствие средств, которые дал бы полноценный экспорт, подталкивает государство помогать аграриям. Но и тут не всё гладко.



"Есть система кредитования, но осуществляется она очень тяжело. Такое впечатление, что коммерческие банки живут еще в довоенных условиях. Там очень большая бюрократия. А вот госбанки легче выдают аграриям беспроцентные кредиты во время военного положения, – рассказывает Денис Марчук. – Среди сложностей также – "бронь". Перечень профессий, которые не подлежат мобилизации, периодически пересматривается. И тут важно принимать правильные политические решения, чтобы не сорвать посевную".

Украина в любом случае проведет посев яровых культур

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин подеркивает, что из-за военный действий посевная кампания 2022 является самой сложной за всю историю независимости Украины.



"Для территорий, не подвергшихся оккупации, не переживающих активные боевые действия, основными сложностями является обеспеченность ресурсами. Так, в среднем аграрии на 40% обеспечены необходимым горючим, на 60% – средствами защиты, на 75% – семенами и на 80% – удобрениями", – отмечает аналитик.

Значительным ограничивающим фактором также является недостаток финансовых ресурсов для закупки этих необходимых составляющих посевной.



"Из-за практически полного отсутствия экспорта вследствие блокады украинских морских портов, у аграриев осталась продукция, объемы которой превышают внутренние потребности Украины. Они предусматривались для экспорта и получения экспортной выручки. Сейчас возможности реализовать эту продукцию практически нет. Однако и аграрии, и правительство активно работают над решением этих вопросов", – подчеркивает Светлана Литвин.

По ее словам, для территорий, находившихся под временной оккупацией, дополнительными трудностями являются разминирование полей, частичное разрушение (или кража) техники, пострадавшие от обстрелов подсобные помещения.



"Положительной новостью является уже сам факт, что Украина в любом случае проведет посев яровых культур, несмотря на все трудности. И тем самым обеспечит не только собственную продовольственную безопасность (производим мы гораздо больше, чем потребляем), но сможет продолжить кормить многие страны, – акцентирует аналитик. – Но, конечно, необходимо, чтобы скорее кончилась война – и всё, включая, морские порты, возобновило свою нормальную деятельность".

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