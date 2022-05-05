С бронежилетами в поле: как идет посевная в Украине

Весенняя посевная в нынешнем году проходит в Украине в достаточно сложных и необычных для нас условиях. Но несмотря на имеющиеся трудности (полномасштабное вторжение РФ, нехватка горючего, другие проблемы), аграрии справляются с преградами, вызванными временем. Как именно, какие вопросы требуют скорейшего решения – эксперты рассказали изданию "Комментарии".

Посевная. Фото: из открытых источников





В полях посевная продлится еще минимум 3 недели

Народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва (фракция "Слуга Народа"), член Аграрного комитета Дмитрий Соломчук подчеркивает:

"Без всякого преувеличения – нынешняя посевная стала важнейшей в истории нашей страны и мира в целом. Аграрии одевают бронежилеты и работают в поле. Не важно, что в десятках километров гремят взрывы. Где-то наши ребята защищают страну от российской агрессии, а тракторы с утра до ночи сеют. Сеют на Черниговщине, Киевщине, Сумщине, откуда недавно выбили врага. Сеют, хотя знают, что на каждом метре может лежать мина. К сожалению, уже зафиксированы случаи подрыва тракторов на минах".

Это те условия, в которых сейчас проходит наша посевная, отмечает нардеп. Если раньше определяющим фактором для фермера была погода, то сейчас линия фронта. Война наложила свой отпечаток на сажающие культуры, да и на всю посевную кампанию.

"Это все объективные факторы, которые повлияют со временем на наши урожаи. К примеру, в этом году меньше посеют ярового ячменя, который был популярен на юге и востоке страны", – продолжает Дмитрий Соломчук.

По его словам, проблема с экспортом – очень болезненная. Уже налаживаются поставки на мировые рынки, шаг за шагом, через сушу: Польша, Румыния, Прибалтика – правительство и депутаты аграрного комитета Совета работают над тем, чтобы наладить этот процесс в кратчайшие сроки.

"Конечно, море позволяет экспортировать быстрее, дешевле, большими объемами, но порты закрыты из-за российской агрессии. Поэтому аграрии в посевной ориентируются на внутренний рынок – будет сеяться гречка, фасоль, горох, которые можно сбыть на внутреннем рынке. Есть сигналы от фермеров об увеличении посевов подсолнечника, – рассказывает Дмитрий Соломчук. – Еще одно следствие недостаточного экспорта – остатки прошлого урожая в зернохранилищах. Весной они заполнены обычно на максимум на 10%, сейчас – почти наполовину. Из-за этих остатков возникнут трудности в хранении уже нового урожая... В полях посевная продлится еще минимум 3 недели. Это колоссальная работа, которую в городах иногда не замечают, но станет определяющей для будущего страны. Ждем богатого урожая!".





Армия аграриев – сегодня это наш второй фронт! Ведь именно от них зависит уровень продовольственной безопасности нашей страны и состояние продовольственной безопасности мира

Доктор экономических наук, заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Ольга Ходаковская наиболее значимыми факторами, влияющими на посевную ныне, считает то, что на части территорий Украины продолжаются боевые действия. В частности, в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях. Это усложняет, а иногда вообще делает невозможным проведение посевных работ.

"Кроме того, есть хозяйства, полностью уничтоженные врагом, включая сельскохозяйственную технику. В целом, посевная в восточных областях будет выполнена на 40-50%. По временно оккупированным территориям Запорожской и Херсонской областей полной информации пока нет, но по имеющимся данным посевная будет выполнена ориентировочно на 80%. На освобожденных от врага территориях Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областей продолжаются работы по разминированию полей и зачистке их от остатков боеприпасов, осколков и тому подобное", – рассказывает Ольга Ходаковская.

Однако везде, где есть возможность выйти в поле, это было сделано без промедлений, подчеркивает она.

"Армия аграриев – сегодня это наш второй фронт! Ведь именно от них зависит уровень продовольственной безопасности нашей страны и состояние продовольственной безопасности мира в целом. Поэтому им приходится работать в достаточно сложных условиях", – отмечает эксперт.

Основные культуры, которые высевают сегодня – это кукуруза, соя, подсолнечник, овес, гречка, просо, сахарная свекла, овощи, сообщает Ольга Ходаковская. По сравнению с предыдущими годами увеличиваются площади под горохом, овсом, ячменем, картофелем и культурами овощной группы.

"Согласно последним тенденциям ожидается уменьшение площадей под такими культурами как кукуруза и подсолнечник. Экспортно-ориентированные культуры частично заменяются культурами, ориентированными на обеспечение внутренней продовольственной безопасности", – объясняет эксперт.

Ольга Ходаковская подчеркивает, что на сегодняшний день есть ряд трудностей, которые затрудняют проведение полевых работ. В частности – острый дефицит горючего и достаточно высокие цены на него. Имеют место нехватка минеральных удобрений и СЗР (средства защиты растений); проблемы, связанные с бронированием работников; трудности с реализацией продукции прошлогоднего урожая, что повлекло за собой дефицит оборотных средств и т.д.

По данным проведенных Институтом аграрной экономики опросов, проблемы с бронированием работников имеют 62% аграриев. Потребность в топливе обеспечена только на 60%, СВР – 56-60%, семенах – 80%, удобрениях – 80-85%.

"Есть проблемы с запчастями к с/х технике. Значительная их часть производилась в Мариуполе, Харькове, Мелитополе. С импортом тоже есть проблема. На те из них, которые есть на украинском рынке – цена иногда выросла вдвое", – отмечает Ольга Ходаковская.

Но аграрии – в поле, потому в любом случае посевная состоится.

"Учитывая нынешние тенденции и прошлогодние остатки, будем надеяться, что проблем с продовольствием в новом сезоне удастся избежать", — резюмирует эксперт.

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