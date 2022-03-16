Сельское хозяйство во время войны: какие самые большие вызовы и как решить проблемы аграриев

Фото иллюстративное / Pixabay

Война с российскими оккупантами в Украине длится 21 день. Как это влияет на работу фермеров и каковы последствия для аграрной сферы рассказали для издания "Комментарии" эксперты.



Экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак говорит, что те шаги, на которые пошло правительство, то есть государственное финансирование и кредитование фермеров – это положительное решение. А вот о проведении посевной в областях Украины эксперт подчеркивает, что там, где находятся оккупанты, это будет сделать тяжело.



"Если на твоем поле стоят вражеские войска, то посевной там не может быть. Кроме того много где не хватает трактористов и других работников. Почти повсюду на временно оккупированных территориях не хватает удобрений, горючего, СЗР и поставить их туда нет никакой возможности. Соответственно, посевную этого года точно будет провалено. Следует также помнить, что поля часто заминированы, а разминирование занимает годы. Если известно, что на поле мины, то пока его не разминируют, делать никто там ничего не будет. А наши поля не будут приоритетом – сначала разминируют города, городки, промышленные предприятия, аэропорты. Поэтому нужно понимать, что эта проблема надолго", – добавляет Андрей Ярмак.

Заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Михаил Соколов считает, что проблема пока что совсем в другом — в сокращении объемов экспорта зерна, ведь аграрии надеялись продать продукцию и получить живые деньги для финансирования посевной. С другой стороны, зерно из прошлогоднего и нынешнего урожая нужно будет где-то хранить, если работа портов до конца года не будет разблокирована.



Если раньше Украина экспортировала 4 млн. тонн зерна в месяц, то сейчас, по разным оценкам, когда наладятся поставки, Украина сможет вывозить только 600 тыс. тонн в месяц, в лучшем случае 1 млн. тонн, но тогда придется сократить экспорт другой продукции, объясняет эксперт. По его словам, в настоящее время остатков зерна в Украине 42-44 млн тонн, а годовая потребность на рынке внутреннего потребления – 25 млн тонн.

"Соответственно, к началу осени без экспорта, а только с внутренним потреблением будем иметь запас в 30-32 млн тонн. Это слишком много. Нам в год нужно всего 25 млн тонн. Мы сеемся и будем сеяться. Даже если урожай 2022 года будет составлять 60 млн тонн, что означает очень плохой урожай для страны, потому что мы в последние годы собирали 100 млн тонн, то все равно этого будет многовато. Мы столкнемся с тем, что негде его хранить. Поэтому сейчас объемов экспорта в 600 тыс. тонн и даже 1 млн. тонн в месяц недостаточно. А с остальным что делать? В этом основная проблема, потому что из-за ограничения экспорта и блокирования портов аграрии не имеют средств. Они рассчитывали, что реализуют зерно и профинансируют посевную. С принятием постановления правительства и увеличением экспорта, а мы над этим работаем с Министерством, и закупками в госрезерв ситуация улучшится, потому что аграрии получат живые деньги", — добавляет Михаил Соколов.

Для аграриев всех областей было очень важно обращение президента Зеленского, который сказал, что они должны сеяться также и на временно оккупированных территориях, отмечает эксперт.

"Этот сигнал был очень важным и люди будут делать свое дело. Я не разделяю мнение, что все пропало и на оккупированных территориях ничего не будет – будет и более того, мы рассчитываем, что этот урожай будем убирать уже мы, как это и должно быть" , и продавать на экспорт тоже будем мы", – говорит заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета.

У фермеров, занимающихся животноводством, из-за боевых действий есть проблемы с кормами и переработкой их продукции. Прогнозировать потери в этой области сложно, однако многие фермеры пытаются сохранить поголовье животных. Некоторые предприятия по переработке молока продолжают работать и поставлять свою продукцию в города.



"Действительно есть проблемы. Из-за боевых действий прекратили работу многие перерабатывающие предприятия. Если вы производите молоко, вы должны его поставлять постоянно, вы не можете не доить коров. Война нанесла тяжелый удар по животноводству. В некоторых фермах есть проблема с кормами. Будет сокращение в этой отрасли, но насколько оно будет значительным сейчас сказать сложно. Будем восстанавливать это после войны. Но угроза того, что животноводство понесет потери действительно есть", — убежден эксперт.

Как сообщал портал, в каком состоянии находится аграрная отрасль и какие могут быть дальнейшие проблемы – изданию "Комментарии" рассказал генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Роман Сластьон.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!