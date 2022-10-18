logo

BTC/USD

19615.98

ETH/USD

1333.34

LTC/USD

52.07

USD/UAH

40.45

EUR/UAH

39.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Агро 2022 В Украине подешевеет гречка: в Минагрополитики назвали новую цену
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине подешевеет гречка: в Минагрополитики назвали новую цену

Цены на гречневую крупу в Украине в скором времени могут упасть до 60-70 грн за килограмм

сегодня, 11:25
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Цены на гречневую крупу в Украине в скором времени могут опуститься до 60-70 грн за килограмм. Совсем скоро на полках супермаркетов появится новый урожай. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление, которое сделал директор Департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак.

В Украине подешевеет гречка: в Минагрополитики назвали новую цену

Гречка. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, что на перерабатывающие предприятия начала поступать гречка, выращенная аграриями в этом году. Уже сейчас есть основания говорить, что совсем скоро цены в 100 гривен и больше за килограмм может не быть. Вместо этого цена может снизится до 60-70 грн за килограмм.

По словам Игоря Виштака, больше всего гречихи намолотили аграрии Сумской области – 15,5 тыс. тонн. Аграриям Сумщины удалось совершить настоящий подвиг, учитывая тот факт, что это приграничная область и постоянно есть риск обстрелов и разрушений критической инфраструктуры.

На втором месте по сбору гречихи Житомирская область. На третьем – Хмельницкая область. Каждый из регионов намолотил по 15,2 тыс. тонн гречки.

В общей сложности в Украине гречки на сегодня собрали более 120 тыс. тонн. Ожидается его в этом сезоне более 150 тыс. тонн, сообщил Игорь Виштак.

Стоит отметить, что по информации Госстата, в сентябре гречневая крупа упала в цене на 6,5% до 89,8 гривен за кг.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны назвали главную цель российских атак иранскими дронами по Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало — как наказать Иран и перебить поставки вооружения в РФ – что стоит предпринять Западу и Украине. Эксперты разобрались в ситуации.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://minagro.gov.ua/news/u-minagropolitiki-prognozuyut-znizhennya-cin-na-grechku
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!