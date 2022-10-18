В Украине подешевеет гречка: в Минагрополитики назвали новую цену

Цены на гречневую крупу в Украине в скором времени могут опуститься до 60-70 грн за килограмм. Совсем скоро на полках супермаркетов появится новый урожай. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление, которое сделал директор Департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак.

Гречка. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, что на перерабатывающие предприятия начала поступать гречка, выращенная аграриями в этом году. Уже сейчас есть основания говорить, что совсем скоро цены в 100 гривен и больше за килограмм может не быть. Вместо этого цена может снизится до 60-70 грн за килограмм.

По словам Игоря Виштака, больше всего гречихи намолотили аграрии Сумской области – 15,5 тыс. тонн. Аграриям Сумщины удалось совершить настоящий подвиг, учитывая тот факт, что это приграничная область и постоянно есть риск обстрелов и разрушений критической инфраструктуры.

На втором месте по сбору гречихи Житомирская область. На третьем – Хмельницкая область. Каждый из регионов намолотил по 15,2 тыс. тонн гречки.

В общей сложности в Украине гречки на сегодня собрали более 120 тыс. тонн. Ожидается его в этом сезоне более 150 тыс. тонн, сообщил Игорь Виштак.

Стоит отметить, что по информации Госстата, в сентябре гречневая крупа упала в цене на 6,5% до 89,8 гривен за кг.

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