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Земельный вопрос во время войны: в каких областях самая дорогая земля

В Минагрополитики рассказали, сколько земли продано и сдано в аренду в 2022 году

сегодня, 14:35
Автор:

Козлова Альбіна
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Земельный вопрос во время войны: в каких областях самая дорогая земля

Фото иллюстративное / Pixabay

За пять месяцев с начала 2022 года состоялось 643 аукциона по аренде и продаже земельных участков на сумму в 124 миллиона гривен. Об этом сообщают в Министерстве аграрной политики.

С открытия рынка земли в системе "Prozorro.Продажи" проведено 5232 аукциона по продаже и аренде. Стоимость проданной и переданной во временное пользование земли за этот период составляет более 1,5 миллиарда гривен, а по площади было реализовано 276 тысяч гектаров земельных лотов.

Эксперты отмечают, что цена на торгах выросла на 204%. В то же время продано 1912 участков (общая площадь 3,6 тыс. га, стоимость 1 405 млн грн), сдано в аренду 3320 (общая площадь лотов – 24 тысячи гектаров, стоимость оценивается в 123 млн гривен).

Самая дорогая земля для аренды в Одесской, Львовской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской областях. Организаторы аукционов ставят стартовую цену от 8 тысяч до 19 тысяч гривен за гектар.

При покупке участков самые высокие цены ставят продавцы земли во Львовской, Киевской, Закарпатской, Одесской, Волынской областях.

Сезон посевной завершен с показателями 75% засеянных земель от объемов полей прошлого года. Фермеры засеяли меньше озимых и яровых зерновых культур, но больше рапса.

Как писал портал "Комментарии", с какими проблемами столкнулись аграрии во время войны. Для находившихся под временной оккупацией территорий дополнительными трудностями являются разминирование полей, частичное разрушение (или кража) техники, разрушенные от обстрела подсобные помещения. Фермеры столкнулись с проблемами экспорта урожая прошлого года и нехваткой оборотных средств.

Также мы писали, что генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Роман Сластьон рассказал, в каком состоянии находится аграрная отрасль и какие могут быть дальнейшие проблемы.

Земельный вопрос во время войны: в каких областях самая дорогая земля - фото 2


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Источник: https://minagro.gov.ua/news/vid-pochatku-zaversheno-643-zemelnih-aukcioniv-voni-prinesli-organizatoram-124-mln-grn
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