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Что пора сажать на огороде после Пасхи

Какие овощи нужно сажать на огороде после праздников

сегодня, 13:16
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Автор:
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Недилько Ксения

Пасха – это не только время празднования, но и начало активного огородного сезона. После праздников, когда земля уже достаточно прогрелась, можно смело браться за посадку многих культур. Вот список овощей, которые можно сажать в огороде после Пасхи.

Что пора сажать на огороде после Пасхи

Что сажать на огороде после Пасхи

1. Картофель:

Это, пожалуй, самая популярная культура, которую сажают после Пасхи.

Важно дождаться, когда температура почвы прогреется до 8…10°C, чтобы избежать повреждения клубней заморозками.

2. Свекла:

Свекла – еще один овощ, хорошо переносящий прохладную погоду.

Его можно сажать как семенами, так и рассадой.

3. Морковь:

Морковь – холодостойкая культура, которую можно сеять уже в апреле.

Для получения раннего урожая можно использовать ранние сорта.

4. Редис:

Редис – быстрорастущая культура, дающая урожай уже через 3-4 недели после посева.

Его можно сеять в течение всего лета с интервалом в 2-3 недели.

5. Зелень:

После Пасхи можно смело сеять зелень: петрушку, укроп, салат, шпинат.

Эти культуры не боятся заморозков и быстро дают урожай.

6. Капуста:

Ранние сорта капусты можно высаживать в открытую почву уже в конце апреля.

Поздние сорта капусты лучше высаживать в мае.

7. Бобовые:

Горох и фасоль можно сеять после того, как минует угроза заморозков.

Эти культуры любят хорошо прогретую почву.

8. Лук и чеснок:

Если вы не посадили лук и чеснок осенью, можно сделать это весной.

Эти культуры не боятся заморозков и хорошо растут в прохладную погоду.

9. Огурцы, кабачки, тыквы:

Эти теплолюбивые культуры лучше сажать в мае, когда минует угроза заморозков.

Для получения раннего урожая можно использовать рассаду.

10. Помидоры и перец:

Эти культуры также теплолюбивы, поэтому их лучше высаживать в открытую почву после завершения ночных заморозков.

Для получения раннего урожая используют рассаду.

Советы:

Перед посадкой подготовьте почву: разрыхлите, внесите удобрения.

Учитывайте погодные условия и особенности вашего региона.

Выбирайте сорта, подходящие для вашего климата.

Соблюдайте правила севооборота.

Помните, что урожайность вашего огорода зависит не только от времени посадки, но и правильного ухода за растениями.

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