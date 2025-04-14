Что пора сажать на огороде после Пасхи

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Недилько Ксения
Пасха – это не только время празднования, но и начало активного огородного сезона. После праздников, когда земля уже достаточно прогрелась, можно смело браться за посадку многих культур. Вот список овощей, которые можно сажать в огороде после Пасхи.
Что сажать на огороде после Пасхи
1. Картофель:
Это, пожалуй, самая популярная культура, которую сажают после Пасхи.
Важно дождаться, когда температура почвы прогреется до 8…10°C, чтобы избежать повреждения клубней заморозками.
2. Свекла:
Свекла – еще один овощ, хорошо переносящий прохладную погоду.
Его можно сажать как семенами, так и рассадой.
3. Морковь:
Морковь – холодостойкая культура, которую можно сеять уже в апреле.
Для получения раннего урожая можно использовать ранние сорта.
4. Редис:
Редис – быстрорастущая культура, дающая урожай уже через 3-4 недели после посева.
Его можно сеять в течение всего лета с интервалом в 2-3 недели.
5. Зелень:
После Пасхи можно смело сеять зелень: петрушку, укроп, салат, шпинат.
Эти культуры не боятся заморозков и быстро дают урожай.
6. Капуста:
Ранние сорта капусты можно высаживать в открытую почву уже в конце апреля.
Поздние сорта капусты лучше высаживать в мае.
7. Бобовые:
Горох и фасоль можно сеять после того, как минует угроза заморозков.
Эти культуры любят хорошо прогретую почву.
8. Лук и чеснок:
Если вы не посадили лук и чеснок осенью, можно сделать это весной.
Эти культуры не боятся заморозков и хорошо растут в прохладную погоду.
9. Огурцы, кабачки, тыквы:
Эти теплолюбивые культуры лучше сажать в мае, когда минует угроза заморозков.
Для получения раннего урожая можно использовать рассаду.
10. Помидоры и перец:
Эти культуры также теплолюбивы, поэтому их лучше высаживать в открытую почву после завершения ночных заморозков.
Для получения раннего урожая используют рассаду.
Советы:
Перед посадкой подготовьте почву: разрыхлите, внесите удобрения.
Учитывайте погодные условия и особенности вашего региона.
Выбирайте сорта, подходящие для вашего климата.
Соблюдайте правила севооборота.
Помните, что урожайность вашего огорода зависит не только от времени посадки, но и правильного ухода за растениями.
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