Государственная земля на продажу: аграрии получат уникальный шанс принять участие в масштабных торгах
Государственная земля на продажу: аграрии получат уникальный шанс принять участие в масштабных торгах

С 22 по 26 декабря в 9-ти областях страны пройдут аукционы по субаренде государственных сельскохозяйственных участков, среди которых большие лоты в Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях.

22 декабря 2025, 12:58
На этой неделе украинские аграрии получают уникальный шанс приобрести права аренды государственных земель в 9 областях страны. С 22 по 26 декабря в системе Prozorro.Продажи запланирована серия аукционов по субаренде госземель, охватывающая Днепропетровскую, Житомирскую, Закарпатскую, Киевскую, Николаевскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области.

Государственная земля на продажу: аграрии получат уникальный шанс принять участие в масштабных торгах

На этой неделе в 9 областях Украины продадут сотни гектаров государственной земли

Об этом сообщает Земельный банк в Facebook .

На торги выставлены участки с разным целевым назначением: от пашни и пастбищ до земель под многолетние насаждения. Самый большой лот недели – 288,77 га пашни в Приднепровском сельском совете Днепропетровской области со стартовой ценой 1 023 790,35 грн. Аукцион по этому участку состоится 24 декабря .

Среди других предложений:

  • Харьковская область: 22 декабря на аукцион выставят 44,75 га пашни в Слободской общине, стартовая цена – 222 964,80 грн. На следующий день, 23 декабря, в Савинском обществе разыграют 25,80 га пастбищ за 30 966,48 грн.

  • Киевская область: 23 декабря в Ташанском обществе пройдут торги за 28,62 га пашни со стартовой ценой 64 358,67 грн.

  • Сумская область: 22 декабря на аукцион выставят 27,74 га земель под многолетние насаждения в Белопольском обществе, стартовая цена – 235 030,49 грн.

  • Закарпатье: 26 декабря пройдут торги за два участка под многолетние насаждения – 26,87 га в Баранинском сельском совете за 98 083,24 грн и 31,58 га в Широковском сельском совете за 129 775,83 грн.

Организаторы призывают аграриев не медлить с подачей документов , ведь спрос на государственные земли традиционно высок. Участие в торгах позволяет не только получить права на землю для возделывания, но и стать частью прозрачной системы государственных продаж, гарантирующей законность сделок и открытость информации о лотах.

Напомним, потрал "Комментарии" ранее писал, что Верховная Рада поддержала законопроект, гарантирующий земельные участки военным и семьям погибших.



