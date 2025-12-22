Державна земля на продаж: аграрії отримають унікальний шанс взяти участь у масштабних торгах

Цього тижня українські аграрії отримують унікальний шанс придбати права на оренду державних земель у 9 областях країни. З 22 по 26 грудня у системі Prozorro.Продажі запланована серія аукціонів із суборенди держземель, що охоплює Дніпропетровську, Житомирську, Закарпатську, Київську, Миколаївську, Полтавську, Сумську, Харківську та Чернігівську області.

Цього тижня в 9 областях України продадуть сотні гектарів державної землі

Про це повідомляє Земельний банк у Facebook.

На торги виставлено ділянки з різним цільовим призначенням: від ріллі та пасовищ до земель під багаторічні насадження. Найбільший лот тижня – 288,77 га ріллі у Придніпровській сільській раді Дніпропетровської області зі стартовою ціною 1 023 790,35 грн. Аукціон за цією ділянкою відбудеться 24 грудня.

Серед інших пропозицій:

Харківська область: 22 грудня на аукціон виставлять 44,75 га ріллі у Слобожанській громаді, стартова ціна – 222 964,80 грн. Наступного дня, 23 грудня, у Савинській громаді розіграють 25,80 га пасовищ за 30 966,48 грн.

Київська область: 23 грудня у Ташанській громаді пройдуть торги за 28,62 га ріллі зі стартовою ціною 64 358,67 грн.

Сумська область: 22 грудня на аукціон виставлять 27,74 га земель під багаторічні насадження у Білопільській громаді, стартова ціна – 235 030,49 грн.

Закарпаття: 26 грудня пройдуть торги за дві ділянки під багаторічні насадження – 26,87 га у Баранинській сільській раді за 98 083,24 грн та 31,58 га у Широківській сільській раді за 129 775,83 грн.

Організатори закликають аграріїв не зволікати з подачею документів, адже попит на державні землі традиційно високий. Участь у торгах дозволяє не лише отримати права на землю для обробітку, а й стати частиною прозорої системи державних продажів, що гарантує законність угод та відкритість інформації про лоти.

