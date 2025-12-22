logo_ukra

BTC/USD

88740

ETH/USD

3026.22

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Агро 2025 Державна земля на продаж: аграрії отримають унікальний шанс взяти участь у масштабних торгах
commentss НОВИНИ Всі новини

Державна земля на продаж: аграрії отримають унікальний шанс взяти участь у масштабних торгах

З 22 по 26 грудня у 9 областях країни пройдуть аукціони з суборенди державних сільськогосподарських ділянок, серед яких великі лоти у Дніпропетровській, Харківській та Київській областях.

22 грудня 2025, 12:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Цього тижня українські аграрії отримують унікальний шанс придбати права на оренду державних земель у 9 областях країни. З 22 по 26 грудня у системі Prozorro.Продажі запланована серія аукціонів із суборенди держземель, що охоплює Дніпропетровську, Житомирську, Закарпатську, Київську, Миколаївську, Полтавську, Сумську, Харківську та Чернігівську області.

Державна земля на продаж: аграрії отримають унікальний шанс взяти участь у масштабних торгах

Цього тижня в 9 областях України продадуть сотні гектарів державної землі

Про це повідомляє Земельний банк у Facebook.

На торги виставлено ділянки з різним цільовим призначенням: від ріллі та пасовищ до земель під багаторічні насадження. Найбільший лот тижня – 288,77 га ріллі у Придніпровській сільській раді Дніпропетровської області зі стартовою ціною 1 023 790,35 грн. Аукціон за цією ділянкою відбудеться 24 грудня.

Серед інших пропозицій:

  • Харківська область: 22 грудня на аукціон виставлять 44,75 га ріллі у Слобожанській громаді, стартова ціна – 222 964,80 грн. Наступного дня, 23 грудня, у Савинській громаді розіграють 25,80 га пасовищ за 30 966,48 грн.

  • Київська область: 23 грудня у Ташанській громаді пройдуть торги за 28,62 га ріллі зі стартовою ціною 64 358,67 грн.

  • Сумська область: 22 грудня на аукціон виставлять 27,74 га земель під багаторічні насадження у Білопільській громаді, стартова ціна – 235 030,49 грн.

  • Закарпаття: 26 грудня пройдуть торги за дві ділянки під багаторічні насадження – 26,87 га у Баранинській сільській раді за 98 083,24 грн та 31,58 га у Широківській сільській раді за 129 775,83 грн.

Організатори закликають аграріїв не зволікати з подачею документів, адже попит на державні землі традиційно високий. Участь у торгах дозволяє не лише отримати права на землю для обробітку, а й стати частиною прозорої системи державних продажів, що гарантує законність угод та відкритість інформації про лоти.

Нагадаємо, потрал "Коментарі" раніше писав, що Верховна Рада підтримала законопроєкт, який гарантує земельні ділянки військовим та родинам загиблих. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини