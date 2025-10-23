«ГРЕЙН ПАУЭР»: цены на кукурузу в Украине могут снизиться на $10-15 из-за рекордного предложения

Рубрики
Недилько Ксения
В 2025 году внутренние цены на кукурузу в Украине имеют основания для снижения от $10 до $15/тн из-за существенного наращивания урожая и роста конкуренции со стороны других экспортеров, сообщил директор компании "ГРЕЙН ПАУЭР" Артем Соловьев.
Плохая новость для украинских фермеров: на какую продукцию значительно упадут цены
По его словам, ярким примером является ситуация в Испании: американская кукуруза поступает по более низким ценам, что давит на премии для кукурузы украинского происхождения. Соответственно это создает необходимость коррекции внутренних котировок, чтобы оперативно разгрузить предложение нового урожая.
Однако эксперт отмечает, что ожидает переориентацию экспортных потоков украинской кукурузы в Турцию и страны ЕС. По оценкам "ГРЕЙН ПАУЭР", доля Турции в структуре экспорта в следующем маркетинговом году может возрасти до 15%.
Напомним, по данным Украинской зерновой ассоциации , в 2024/25 маркетинговом году Украина экспортировала около 21,5 млн. тонн кукурузы на сумму почти $4,5 млрд. При этом производство кукурузы составило 25,9 млн. тонн. Основными импортерами украинской кукурузы были Турция, Италия и Испания.