«ГРЕЙН ПАУЭР»: цены на кукурузу в Украине могут снизиться на $10-15 из-за рекордного предложения

В 2025 году внутренние цены на кукурузу в Украине имеют основания для снижения от $10 до $15/тн из-за существенного наращивания урожая и роста конкуренции со стороны других экспортеров, сообщил директор компании "ГРЕЙН ПАУЭР" Артем Соловьев.

Плохая новость для украинских фермеров: на какую продукцию значительно упадут цены

"Ключевые драйверы – это существенное наращивание урожая в Украине (ориентировочно на 4-4,5 млн. тонн). В то же время, растут объемы производства в мире, а более привлекательные цены у других поставщиков – прежде всего США и Бразилии – вытесняют украинское предложение по отдельным европейским направлениям", – отмечает директор зернотрейдера "ГРЕЙН ПАУЭР" Артем Соловьев.

По его словам, ярким примером является ситуация в Испании: американская кукуруза поступает по более низким ценам, что давит на премии для кукурузы украинского происхождения. Соответственно это создает необходимость коррекции внутренних котировок, чтобы оперативно разгрузить предложение нового урожая.

"Не уверен, что фермеры легко согласятся на более низкие цены, но рынок диктует свои условия. Если покупатели не принимают текущие уровни, зерно все равно придется продавать, особенно с учетом большого урожая кукурузы в этом году. Например, Китай уже законтрактовал значительные объемы в Бразилии и сейчас котировки бразильской кукурузы в Китае стоят на $13-14 за тонну ниже украинской", – объясняет Артем Соловьев.

Однако эксперт отмечает, что ожидает переориентацию экспортных потоков украинской кукурузы в Турцию и страны ЕС. По оценкам "ГРЕЙН ПАУЭР", доля Турции в структуре экспорта в следующем маркетинговом году может возрасти до 15%.

Напомним, по данным Украинской зерновой ассоциации , в 2024/25 маркетинговом году Украина экспортировала около 21,5 млн. тонн кукурузы на сумму почти $4,5 млрд. При этом производство кукурузы составило 25,9 млн. тонн. Основными импортерами украинской кукурузы были Турция, Италия и Испания.