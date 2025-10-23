«ГРЕЙН ПАУЕР»: ціни на кукурудзу в Україні можуть знизитися на $10-15 через рекордну пропозицію

У 2025 році внутрішні ціни на кукурудзу в Україні мають підстави для зниження на від $10 до $15/тн через суттєве нарощення врожаю та зростання конкуренції з боку інших експортерів, повідомив директор компанії "ГРЕЙН ПАУЕР" Артем Соловйов.

Погана новина для українських фермерів: на яку продукцію значно впадуть ціни

"Ключові драйвери – це суттєве нарощення врожаю в Україні (орієнтовно на 4-4,5 млн тонн). Водночас зростають обсяги виробництва у світі, а більш привабливі ціни в інших постачальників – насамперед США та Бразилії – витісняють українську пропозицію з окремих європейських напрямків", – зазначає директор зернотрейдера "ГРЕЙН ПАУЕР" Артем Соловйов.

За його словами, яскравим прикладом є ситуація в Іспанії: американська кукурудза надходить за нижчими цінами, що тисне на премії для кукурудзи українського походження. Відповідно, це створює необхідність корекції внутрішніх котирувань, аби оперативно розвантажити пропозицію нового врожаю.

"Не впевнений, що фермери легко погодяться на нижчі ціни, але ринок диктує свої умови. Якщо покупці не приймають поточні рівні, зерно все одно доведеться реалізовувати, особливо з урахуванням великого врожаю кукурудзи цього року. Наприклад, Китай вже законтрактував значні обсяги у Бразилії і зараз котирування бразильської кукурудзи в Китаї стоять на $13-14 за тонну нижче, ніж української", – пояснює Артем Соловйов.

Проте експерт зазначає, що очікує переорієнтацію експортних потоків української кукурудзи до Туреччини та країн ЄС. За оцінками "ГРЕЙН ПАУЕР", частка Туреччини у структурі експорту в наступному маркетинговому році може зрости до 15%.

Нагадаємо, за даними Української зернової асоціації, у 2024/25 маркетинговому році Україна експортувала близько 21,5 млн тонн кукурудзи на суму майже $4,5 млрд. При цьому виробництво кукурудзи становило 25,9 млн тонн. Основними імпортерами української кукурудзи були Туреччина, Італія та Іспанія.