«ГРЕЙН ПАУЕР»: ціни на кукурудзу в Україні можуть знизитися на $10-15 через рекордну пропозицію

Недилько Ксения
У 2025 році внутрішні ціни на кукурудзу в Україні мають підстави для зниження на від $10 до $15/тн через суттєве нарощення врожаю та зростання конкуренції з боку інших експортерів, повідомив директор компанії "ГРЕЙН ПАУЕР" Артем Соловйов.
Погана новина для українських фермерів: на яку продукцію значно впадуть ціни
За його словами, яскравим прикладом є ситуація в Іспанії: американська кукурудза надходить за нижчими цінами, що тисне на премії для кукурудзи українського походження. Відповідно, це створює необхідність корекції внутрішніх котирувань, аби оперативно розвантажити пропозицію нового врожаю.
Проте експерт зазначає, що очікує переорієнтацію експортних потоків української кукурудзи до Туреччини та країн ЄС. За оцінками "ГРЕЙН ПАУЕР", частка Туреччини у структурі експорту в наступному маркетинговому році може зрости до 15%.
Нагадаємо, за даними Української зернової асоціації, у 2024/25 маркетинговому році Україна експортувала близько 21,5 млн тонн кукурудзи на суму майже $4,5 млрд. При цьому виробництво кукурудзи становило 25,9 млн тонн. Основними імпортерами української кукурудзи були Туреччина, Італія та Іспанія.