Кошелькам готовиться: картофель, свекла и морковь резко взлетят в цене – прогноз на 2026 год

Овощи, которые годами считались наиболее доступными для украинцев, в 2026 году могут потерять статус бюджетных. Эксперты предупреждают: после новогодних праздников рынок ожидает постепенный, но ощутимый рост цен на весь так называемый "борщовый набор".

Борщ станет деликатесом – украинцев предупредили о резком подорожании овощей в 2026 году

Об этом сообщают Новости.LIVE со ссылкой на прогноз экономиста Владимира Чижа.

По словам специалиста, до конца января 2026 года ситуация будет оставаться относительно стабильной благодаря хорошему урожаю и избыточному предложению. В то же время, уже с февраля начнет действовать ряд факторов, которые будут толкать цены вверх.

Среди ключевых причин удорожания:

– сезонное сокращение запасов овощей;

– рост стоимости электроэнергии;

– расходы на хранение и логистику;

– дефицит современных овощехранилищ.

Пока морковь и лук производители вынуждены продавать даже ниже себестоимости – по 3–4 грн за килограмм, тогда как в рознице цены держатся на уровне 5–10 грн/кг. Однако такая ситуация, по прогнозу, продлится недолго.

Уже в конце зимы – в начале весны 2026 цены могут достичь следующих показателей:

– картофель – 25–30 грн/кг;

– капуста – до 25 грн/кг;

– морковь и свекла – 20–22 грн/кг;

– лук – до 18 грн/кг.

Отдельно эксперт обращает внимание на фрукты. Из-за слабого урожая и роста импорта их стоимость может вырасти по меньшей мере на 10% уже с января 2026 года. Речь идет прежде всего о яблоках и цитрусовых.

В годовом измерении фрукты уже продемонстрировали одни из самых высоких темпов подорожания – до 50%, а также акционные предложения не способны существенно смягчить удар по потребителям.

Экономисты предостерегают: 2026 может стать переломным моментом, когда даже базовые продукты питания перестанут быть "дешевыми по умолчанию".

